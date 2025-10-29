코레일, 전국 13개 역에서 '레일 택배' 서비스 시작

한국철도공사(코레일)는 전국 13개 주요 철도역에서 '레일 택배' 서비스를 운영한다고 29일 밝혔다.

레일 택배 서비스는 서울·용산·청량리·대전·동대구·부산·전주·여수엑스포·강릉 등 KTX 역과 신도림·가산디지털단지·노량진·회기 등 수도권 전철역에서 30일부터 이용할 수 있다.

'레일택배' 서비스 이용자가 대전역 맞이방에 설치된 무인 택배 발송함에 택배 물품을 접수하고 있다. 한국철도공사 제공

접수는 모바일앱 '코레일톡' 또는 '롯데택배'에서 가능하다. 접수 후 이용자는 역사 맞이방에 설치된 무인 택배 발송함을 통해 서비스를 이용할 수 있다.

요금은 제주 및 도서·산간 지역(추가 요금 부과)을 제외한 모든 지역이 2500원으로 동일하다. 레일 택배는 철도역을 중심으로 출퇴근 때 간편하게 이용할 수 있는 장점이 있다. 또 여행지에서 구입한 지역 특산물, 기념품 등을 택배로 보내기 용이하다.

단 레일 택배로 보낼 수 있는 물품 규격은 최대 가로 40㎝·세로 40㎝·높이 20㎝에 중량은 5㎏ 이내로 제한된다.

정정래 코레일 사장 직무대행은 "레일 택배는 정부의 대국민 체감형 서비스 개선 과제의 일환으로 신규 도입한 생활 물류 서비스"라며 "코레일은 철도 인프라를 활용해 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 생활 밀착형 공공서비스를 확대하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



