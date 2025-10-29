본문 바로가기
사회
코레일, 전국 13개 역에서 '레일 택배' 서비스 시작

대전=정일웅기자

입력2025.10.29 14:39

한국철도공사(코레일)는 전국 13개 주요 철도역에서 '레일 택배' 서비스를 운영한다고 29일 밝혔다.


레일 택배 서비스는 서울·용산·청량리·대전·동대구·부산·전주·여수엑스포·강릉 등 KTX 역과 신도림·가산디지털단지·노량진·회기 등 수도권 전철역에서 30일부터 이용할 수 있다.

'레일택배' 서비스 이용자가 대전역 맞이방에 설치된 무인 택배 발송함에 택배 물품을 접수하고 있다. 한국철도공사 제공

'레일택배' 서비스 이용자가 대전역 맞이방에 설치된 무인 택배 발송함에 택배 물품을 접수하고 있다. 한국철도공사 제공

접수는 모바일앱 '코레일톡' 또는 '롯데택배'에서 가능하다. 접수 후 이용자는 역사 맞이방에 설치된 무인 택배 발송함을 통해 서비스를 이용할 수 있다.


요금은 제주 및 도서·산간 지역(추가 요금 부과)을 제외한 모든 지역이 2500원으로 동일하다. 레일 택배는 철도역을 중심으로 출퇴근 때 간편하게 이용할 수 있는 장점이 있다. 또 여행지에서 구입한 지역 특산물, 기념품 등을 택배로 보내기 용이하다.


단 레일 택배로 보낼 수 있는 물품 규격은 최대 가로 40㎝·세로 40㎝·높이 20㎝에 중량은 5㎏ 이내로 제한된다.

정정래 코레일 사장 직무대행은 "레일 택배는 정부의 대국민 체감형 서비스 개선 과제의 일환으로 신규 도입한 생활 물류 서비스"라며 "코레일은 철도 인프라를 활용해 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 생활 밀착형 공공서비스를 확대하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
