전남동물위생시험소, AI 특별방역대책기간 도축장 집중방역

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.29 14:20

생축 운반차량 등 소독 점검 철저

전라남도동물위생시험소는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 특별방역대책 기간에 맞춰 도축검사와 방역점검을 강화한다. 전남도 제공

전라남도동물위생시험소는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 특별방역대책 기간에 맞춰 도축검사와 방역점검을 강화한다. 전남도 제공

전라남도동물위생시험소는 이달부터 시작된 고병원성 조류인플루엔자(AI) 특별방역대책 기간에 맞춰 도축장을 통한 바이러스 확산을 방지하고 농가 피해를 최소화하기 위해 도축검사와 방역점검을 강화하고 있다고 밝혔다.


지난 22일 광주 기러기 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생함에 따라 도축장을 통해 바이러스가 확산하는 것을 방지하기 위해 선제적 방역조치다.

도축장과 도축 출하농가에 대한 조류인플루엔자 검사, 도축장 출하 닭·오리에 대한 생체와 해체검사를 강화하고 적절한 소독약품 사용 여부를 매일 점검하는 등 도축장 내외부 방역을 철저히 관리하고 있다.


도축장 출하 농가의 경우, 매주 닭 10%, 오리 30% 이상 검사를 하고 있으며 고병원성 AI로 확진된 계열사 가금 농가에 대해서는 도축장 출하 시 닭 20%, 오리 60% 이상으로 검사 비율을 확대해 실시한다.


또 주 1회 도축장 환경 검사를 계속 시행하고 매일 소독시설 관리상태, 생축 운반차량과 운전자의 세척 및 소독 상태를 점검하고 있다. 이동승인서와 소독필증 소지 여부도 꼼꼼히 확인해 방역 사각지대를 최소화하고 있다.

정지영 전남도동물위생시험소장은 "인접한 광주에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 만큼, 총력을 기울여 가금도축장에 대한 방역관리를 철저히 하고 있다"며 "닭, 오리 등 가금사육농가는 AI 의심증상이 있으면 즉시 가축방역기관에 신고하길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
