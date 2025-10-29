한미반도체, 곽동신 회장 50억 자사주 취득…HBM TC 본더 'No. 1' 자신감

한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 137,200 전일대비 5,900 등락률 -4.12% 거래량 2,886,717 전일가 143,100 2025.10.29 13:31 기준 관련기사 한미반도체 "법적 절차 통해 정당한 권리 보호할 것"기대감 여전한 한국 증시...아직 늦지 않았다?국내 증시 기대감 연말까지 유효? 투자금 부족으로 관망 중이었다면 전 종목 시세 보기 close 는 곽동신 회장이 사재로 50억원 규모의 자사주를 취득할 계획이라고 29일 밝혔다.

취득 예정 시기는 다음달 26일이며 장내에서 취득할 예정이다. 곽동신 회장은 2023년부터 총 473억원 규모의 자사주를 사재로 취득하게 되며 지분율은 33.47%에서 33.50%로 상승한다.

한미반도체는 인공지능(AI) 반도체의 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 생산하는 데 필요한 TC 본더 장비 분야에서 세계 1위 시장점유율을 차지하고 있다. 2002년부터 지적재산권 강화에 집중해 왔으며, 현재까지 HBM 장비 관련 120여 건의 특허를 출원하는 등 기술 경쟁력을 지속해서 확대해 왔다. 이러한 자신감을 근거로 이번 자사주 취득 결정을 한 것으로 보여진다.

1980년 설립된 한미반도체는 전 세계 약 320여개의 고객사를 보유한 글로벌 반도체 장비 기업이다. 최근 마이크론 테크놀러지에 현지 밀착서비스를 제공하기 위해 싱가포르 우드랜즈 지역에 '한미싱가포르' 현지법인을 설립했다. 고객 만족 극대화를 위해 노력하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>