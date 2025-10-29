춘천시, 춘천시외버스터미널 18년 만에 새 단장

국토부 '장애물 없는 생활환경 BF 인증 공모사업' 선정

국비 3억1000만원 확보…내년 7월 준공·BF 인증 취득 목표

교통약자 접근성 높이고 터미널 내외부 전면 개선

강원도 춘천시외버스터미널이 29일 국토교통부의 '여객자동차터미널 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 공모사업'에 선정돼 지어진 지 18년 만에 노후 시설 전면 개선에 나선다.

춘천시외버스터미널 내부 모습. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

공모에 선정된 춘천시는 총사업비 6억9000만원 중 국비 3억1000만원을 확보했다. 시는 시민과 방문객이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 교통 거점으로 거듭나겠단 계획이다. 공사는 내년 1월 보조금 교부받은 뒤 착수해 같은 해 7월에 준공 및 BF 인증 취득을 목표로 추진된다.

온의동 경춘로 2341 일원에 위치한 춘천시외버스터미널은 지하 1층·지상 2층 규모의 건물로 지난 2007년 준공됐다. 하루 평균 9000명 이상이 이용하고 41개 노선이 291회 운행되는 지역의 대표 교통시설이다.

이번 사업을 통해 터미널은 △터미널 출입구 자동문 교체 △휠체어 이동통로 및 경사로 보수 △장애인 손잡이 교체 △냉·난방시설 교체 및 비상계단 논슬립 설치 △화장실 전면 리모델링 △대합실 의자 교체 △매표소 리모델링 등 터미널 내외부를 개선한다.

또 장애인·노약자·임산부 등 교통약자의 접근성이 강화된다. △장애인 화장실 확장 △점자블록 및 비상대피 안내도 교체 △장애인용 키오스크 설치 등 BF 인증 기준을 충족하는 무장애 생활환경 조성이 이뤄진다.

육동한 춘천시장은 "터미널은 춘천을 찾는 방문객이 가장 먼저 마주하는 도시의 관문"이라며 "이번 국비 확보로 교통약자를 포함한 모든 이용객이 쾌적하고 안전하게 이동할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>