구미교육지원청, 학교 기록물 업무담당자 대상 실무 역량 강화 교육 실시

행정의 투명성을 높이고 기록물을 교육적 자산으로 활용
경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 28일 구미교육지원청 1층 다목적 강당에서 관내 공립단설유치원, 초, 중학교 업무담당자 80여명이 참석한 가운데 학교 기록물관리 실무 교육을 실시했다.
, , 80 ./
이번 교육은 행정의 투명성을 높이고 기록물을 교육적 자산으로 활용할 수 있도록 기록관리 방법을 절차별로 안내하고, 내년도 학교 기록관리 점검에 대비할 수 있도록 점검표와 설명을 함께했다.
구미교육지원청은 처리과 수가 80여개로 폐원 사립유치원의 기록물도 이관받아 보존하는 등 지역 교육 기록물 관리에 선도적인 역할을 수행하고 있다.
민병도 교육장은 "체계적인 기록물관리를 통해 행정적, 역사적 증빙이 필요한 순간 기록물을 활용할 수 있도록 할 것이라며 학교에도 이러한 인프라가 구축되도록 하겠다"고 했다.
영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>