구미교육지원청, 학교 기록물 업무담당자 대상 실무 역량 강화 교육 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.29 13:50

행정의 투명성을 높이고 기록물을 교육적 자산으로 활용

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 28일 구미교육지원청 1층 다목적 강당에서 관내 공립단설유치원, 초, 중학교 업무담당자 80여명이 참석한 가운데 학교 기록물관리 실무 교육을 실시했다.

, , 80 ./

, , 80 ./

이번 교육은 행정의 투명성을 높이고 기록물을 교육적 자산으로 활용할 수 있도록 기록관리 방법을 절차별로 안내하고, 내년도 학교 기록관리 점검에 대비할 수 있도록 점검표와 설명을 함께했다.


구미교육지원청은 처리과 수가 80여개로 폐원 사립유치원의 기록물도 이관받아 보존하는 등 지역 교육 기록물 관리에 선도적인 역할을 수행하고 있다.

민병도 교육장은 "체계적인 기록물관리를 통해 행정적, 역사적 증빙이 필요한 순간 기록물을 활용할 수 있도록 할 것이라며 학교에도 이러한 인프라가 구축되도록 하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr


