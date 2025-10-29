본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

국립금오공대 RISE사업단, ‘2025 KIT 제조혁신 오픈포럼' 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.29 13:51

시계아이콘00분 46초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 중소·중견 기업과 함께 제조혁신 방향 모색

국립 금오공과대학교(총장 곽호상)가 '제조기업의 현재와 미래'를 주제로, 지역 제조기업의 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 '2025 KIT 제조혁신 오픈 포럼'을 개최했다.


국립금오공대 RISE 사업단(사업단장 직무대행 권오형)과 구미상공회의소(회장 윤재호)의 공동 주관으로 지난 28일 구미상공회의소 대강당에서 진행된 오픈 포럼에는 지역 중소·중견 기업 대표 및 임직원, 유관기관 관계자 200여 명이 참석해 지역 산업의 혁신 성장에 대한 관심을 확인할 수 있었다.

곽호상 국립금오공대 총장과 윤재호 구미상공회의소 회장의 환영사로 시작된 이 날 포럼은 지역 기업의 미래 성장 동력 확보를 위한 실질적인 방안을 공유하는 데 초점을 맞췄다.


'트렌드 코리아 2026' 공저자인 서유현 박사(서울대 소비트렌드분석센터 연구원)가 특강자로 초청돼 구미 산단의 미래 혁신 전략을 제시했으며, ㈜피엔티 신순우 연구소장이 기업 혁신 우수 사례 발표를 통해 중소·중견 기업에 적용할 수 있는 실질적인 혁신 방안을 안내했다.

국립금오공대 RISE사업단, ‘2025 KIT 제조혁신 오픈포럼' 개최
AD
원본보기 아이콘

권오형 국립금오공대 RISE 사업단장(직무대리, 산학협력단장 겸무)은 지역 기업의 혁신을 위한 대학의 역할을 강조하며, 기업의 애로 기술 해소, 인재 양성, 공동 연구 개발 등 기업과 협력할 수 있는 국립금오공대의 다양한 기업지원 프로그램을 소개하며 산학협력 활성화의 의지를 다졌다.


곽호상 국립금오공대 총장은 "다양한 제조혁신 사례와 협력방안을 공유한 이번 포럼을 통해 각 기업의 미래 혁신을 실현할 수 있는 방향성 정립에 도움이 되었기를 바란다" 며 "RISE 사업단은 지역 기반의 산학연 협력 모델을 통해 지역 정주형 인재를 양성하고, 지역기업이 대학과 실질적인 협력을 도모해 지역 산업 생태계를 첨단화할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡큐"…'진공 상태' 경주 초긴장 경호 모드[경주APEC] 에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기