KB금융공익재단－한국장학재단 업무협약, 직업계고 사회진출 지원

한국장학재단(이사장 배병일)과 KB금융공익재단(이사장 양종희)이 29일 직업계고 학생의 취업 역량 강화와 일자리 연계 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 공공 및 민간의 네트워크와 자원을 결합해 직업계고 고졸 인재의 성장과 사회 진출을 보다 체계적으로 지원하기 위한 취지로 마련됐다.

한국장학재단은 전국 직업계고 및 교육청과의 협력망을 활용해 취업 지원 프로그램의 참여 학생 모집을 지원하고, 학교 현장 중심의 홍보 및 안내를 담당하고, KB금융공익재단은 'KB굿잡 취업학교' 프로그램을 운영해 직업계고 학생의 취업 관련 교육과 컨설팅, 멘토링, 채용 연계 등 실질적인 지원을 제공할 예정이다.

'KB굿잡 취업학교'는 오는 11월부터 2026년 5월까지, 전국 직업계고 3학년 학생 120명을 대상으로 KB천안연수원과 온라인에서 취업 및 직무역량 강화 교육, 채용 연계 컨설팅, 현직자 멘토링 등 체계적인 프로그램으로 운영된다.

양 기관은 정기적인 점검과 피드백을 통해 프로그램의 성과를 공유하고, 참여 학생의 만족도 및 취업률 제고를 위한 개선방안을 지속적으로 논의하기로 했다.

양 기관의 협력으로 직업계고 학생들은 보다 많은 취업 교육 기회를 확보하고, 교육과 연계된 취업 프로그램을 통해 안정적으로 사회에 진입할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 공공기관과 민간이 협력해 청년 고졸 인재를 지원하는 상생 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다.

배병일 한국장학재단 이사장은 "우리 재단은 학생들이 교육을 통해 스스로의 진로를 설계하고 사회로 나아갈 수 있도록 돕는데 뜻을 두고 있다"라며 "앞으로도 교육과 취업이 유기적으로 연결되는 모델을 꾸준히 확산해 나가겠다"라고 밝혔고, KB금융공익재단 양종희 이사장은 "KB굿잡 취업학교는 민간과 공공이 함께 직업계고 청년들에게 실질적인 도움을 주는 대표적 협력 프로그램이다"라며 "앞으로도 직업계고 학생들이 자신의 적성과 역량에 맞는 진로를 선택하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

한편, 한국장학재단은 경제적 여건에 관계없이 누구나 의지와 능력에 따라 고등교육 기회를 가질 수 있도록 전문적이고 종합적인 학자금 지원을 위해 2009년에 설립된 교육부 산하 준정부기관으로, 연간 11조가 넘는 예산을 바탕으로 국가장학금과 학자금대출, 국가우수장학금, 국가근로장학금, 기부금, 멘토링 등 미래 인재 양성을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

2020년부터 직업계고 학생의 적성과 역량을 반영한 고졸청년 성장경로를 마련하려고 교육부에서 설립한 중앙취업지원센터를 운영, 고졸 취업 활성화 업무를 수행하며, 시·도교육청 취업지원센터(18개소)·직업계고·유관기관 등과 협력해 전국단위 괜찮은 일자리 발굴 등 고졸 채용 환경 조성에 지속 기여하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>