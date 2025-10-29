[2025국감]골프장 사고 증가…최근 3년 6개월 1702건, 11명 사망

2022년 4월부터 올해 8월까지 소방청 자료

화재, 추락, 끼임 인명 피해 비율 26%

국내 골프장 사고가 증가하고 있다. 최근 3년 6개월 사이에 11명이 숨진 것으로 집계됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 손솔 진보당 의원은 29일 "소방청 자료에 따르면 2022년 4월부터 올해 8월까지 야외 골프장 사고로 9명이 숨지고 38명이 다쳤다"며 "올해 10월 가평 골프장 사망 사고를 포함하면 사망자는 총 11명"이라고 밝혔다.

손솔 진보당 의원.

손솔 의원실에 따르면 소방청이 2022년부터 골프장을 별도 사고 장소로 분류해 통계를 관리하기 시작한 이후 구조 건수는 2022년 339건, 2023년 344건, 지난해 656건으로 급증했다. 올해는 8월까지 이미 363건이 발생했다. 이 가운데 화재와 추락, 끼임 등 직접적인 인명 피해로 이어진 사고의 비율이 26%에 이른다.

손솔 의원실은 "경기북부경찰청으로부터 제출받은 10월 가평 골프장 사고 관련 자료와 사고 발생 10일 후인 28일 현장 방문 확인 결과 사고 지점에는 안전 펜스나 추락 경고문이 전혀 설치돼 있지 않았다"고 밝혔다.

손솔 의원은 "야외 골프장 사고는 대부분 시설 관리와 안전 점검만 철저히 했다면 충분히 막을 수 있는 사고"라며 "문화체육관광부는 전국 골프장의 도로, 카트, 안전시설에 대한 전수 조사와 긴급 점검에 나서야 한다"고 촉구했다.





노우래 기자



