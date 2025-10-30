코스피 4100시대 임박…실적 개선이 이끄는 ‘진짜 랠리’ 시작되나

국내 증시의 견조한 흐름이 이어지는 가운데, 주요 증권사들이 코스피 연말 목표치를 4100포인트로 상향 조정했다. 기업들의 주당순이익(EPS)이 예상보다 빠르게 개선되며, 실적 기반의 상승 추세가 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

전문가들은 내년에도 신성장 산업 육성 정책과 금리 인하 사이클, 그리고 유동성 확대가 맞물리며 코스피가 4000선 중후반대까지 상승할 여력이 충분하다고 보고 있다. 특히 반도체와 AI 등 핵심 산업을 중심으로 실적 개선세가 이어지고 있어, 단기 조정 구간 이후에도 증시의 중장기 상승 흐름은 지속될 것으로 전망된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 116,400 전일대비 7,200 등락률 -5.83% 거래량 405,471 전일가 123,600 2025.10.30 10:14 기준 관련기사 SKC, SK엔펄스 흡수합병…'고부가 반도체 후공정' 집중SK, 10월 APEC서 '국가 AI 생태계' 청사진 제시코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close , 한빛레이저 한빛레이저 452190 | 코스닥 증권정보 현재가 5,320 전일대비 270 등락률 -4.83% 거래량 328,723 전일가 5,590 2025.10.30 10:14 기준 관련기사 90조 휴머노이드 합종연횡…장비 협력사, 내편 모시기에 몸값 ↑[특징주]한빛레이저, 삼성·현대차 휴머노이드 로봇 배터리 개발 맞손…장비 공급사 부각↑[특징주]'스팩상장' 한빛레이저, 16.45% 강세 전 종목 시세 보기 close , 엑스게이트 엑스게이트 356680 | 코스닥 증권정보 현재가 9,540 전일대비 70 등락률 -0.73% 거래량 1,655,715 전일가 9,610 2025.10.30 10:14 기준 관련기사 中 단체관광 무비자 수혜 기대감에 유통업종 ‘방긋’[특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑[특징주]엑스게이트, USIM해킹 사태…SKT와 차세대 양자암호 VPN 기술개발 부각↑ 전 종목 시세 보기 close , 한라캐스트 한라캐스트 125490 | 코스닥 증권정보 현재가 12,330 전일대비 470 등락률 -3.67% 거래량 2,484,523 전일가 12,800 2025.10.30 10:14 기준 관련기사 400% 레버리지 투자가 가능한 주식자금이? 금리는 연 4%대![특징주]한라캐스트, 휴머노이드 핵심 고객사 확보…"중장기 성장동력 마련"소부장 중소형주, 반도체 대형주 랠리에 힘입어 동반 상승 전망 전 종목 시세 보기 close , 피앤에스로보틱스 피앤에스로보틱스 460940 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 1,300 등락률 -6.09% 거래량 292,479 전일가 21,350 2025.10.30 10:14 기준 관련기사 [클릭 e종목]"피앤에스미캐닉스, 재활로봇 시장 가파른 성장"[특징주]피앤에스미캐닉스, 휴머노이드로 확장 가능한 플랫폼 기술…글로벌 무대 노크[특징주]피앤에스미캐닉스, 재활로봇 전방 시장 성장 수혜…"고성장 기대" 전 종목 시세 보기 close

