김영길 구미시의원, ‘2025 지방자치 의정대상’ 수상

지역발전과 시민중심 의정활동

경북 구미시의회 김영길 의원이 28일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '2025 지방자치 의정 대상 시상식'에서 (사)한국유권자중앙회가 주최하고 정명대상조직위원회가 주관한 전국 지방의회 의원들을 대상으로 모범적인 의정활동과 지역발전에 기여한 공로로 의정 대상 부문 대상을 받았다.

경북 구미시의회 김영길 의원이 28일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '2025 지방자치 의정대상 시상식'에서 의정대상 부문 대상을 수상했다./김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

(좌)의정대상을 수상한 김영길시의원 (우)강명구 국회의원(구미 을) 국회회관앞에서 기념촬영/김이환 기자 원본보기 아이콘

'2025 지방자치 의정대상 시상식' 수상자 단체촬영/김이환 기자 원본보기 아이콘

김영길 의원은 시민 중심의 정책 제안과 지역 현안 해결을 위한 적극적인 의정활동으로 높은 평가를 받았다.

특히 지역경제 활성화와 생활밀착형 행정 개선에 앞장서며 구미시의 지속 가능한 발전에 기여한 점이 수상 배경으로 꼽힌다.

'지방자치 의정 대상'은 지방의회의 발전과 성숙한 민주정치를 위해 헌신한 의원들을 격려하고 모범적인 의정활동 사례를 널리 알리기 위해 마련된 상으로, 매년 전국 각지의 지방의원들이 후보로 추천된다.

김 의원은 수상 소감에서 "이번 상은 제 개인의 영광이 아니라 구미 시민 여러분과 함께 만들어낸 결과입니다. 앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이며 신뢰받는 의정활동으로 보답하겠습니다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



