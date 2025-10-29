현대카드, 금융소비자보호 '소중한주' 캠페인

11월 첫주 12개 프로그램 진행

소비자, 금융위·금감원 참여

현대카드는 다음 달 3~7일 금융소비자보호 캠페인인 '소비자 중심 한주(소중한주)'를 진행한다고 29일 밝혔다.

캠페인은 올해로 2회째다. 금융당국과 함께 하는 소비자패널 간담회, 금융소비자 교육, 전직원 금융소비자보호법 바로알기 등 12개 프로그램을 진행한다.

우선 '2025 금융소비자 패널 간담회'를 연다. 올해로 9회째인 간담회에는 현대카드 소비자패널은 물론 금융위원회와 금융감독원 관계자들이 참석한다.

청소년과 금융취약 계층들을 위한 금융소비자보호 교육을 매일 한다.

현대카드 소비자보호 담당 직원들이 특수학교와 초·중·고교에 방문해 청소년 교육을 한다. 현대카드는 2015년부터 전국 학교들과 1사1교 협약을 맺고 740차례 약 2만1000여명의 청소년에게 금융교육을 했다. 올초 금감원장상을 받았다.

이번에는 천안 늘해랑학교, 서울 선일초, 일산 백석중 등 5개교를 닷새간 찾아간다. 700여명 학생에게 금융교육을 한다. 금융 상식 교육뿐 아니라 금융 상품과 서비스를 안전하게 이용하도록 돕는 활동도 할 예정이다.

고령자 금융 교육 프로그램도 진행한다. 지역 복지관을 찾아가 금융사기 예방 '도전 골든벨' 교육 프로그램을 한다.

현대카드 임직원 금융소비자 보호 인식 제고 활동도 이어간다. 금소법에 대한 이해도를 높일 수 있도록 전직원 대상 금소법 퀴즈 대회를 연다. 소비자보호 우수 조직과 직원들 성과를 공유하고 포상도 한다.

금융소비자보호 관련 전사적 점검 및 교육 활동도 한다. 본사뿐 아니라 주요 거점 임직원들을 대상으로 불완전판매 예방 강화를 위한 다양한 사례를 소개한다. 소비자보호 사전 체크리스트를 배포하고 교육을 해나갈 예정이다.

현대카드 관계자는 "지난 10여년간 금융소비자들보호 관련 활동을 꾸준히 해왔고 이젠 활동을 체계화해 회원 권익을 높이고자 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 현대카드 임직원들은 회원, 금융당국과 지속적으로 소통해 금융소비자보호 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



