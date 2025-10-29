코스피, 사상 최고치 또 경신…SK하이닉스 강세

코스피 지수가 29일 상승 출발하며 사상 최고치를 갈아치웠다.

이날 오전 9시 14분 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.51% 오른 4030.70에 거래되고 있다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.27% 오른 4061.54로 출발하며 사상 최고치를 경신했다.

코스피지수가 상승 출발하며 장중 사상 최고치를 다시 한번 경신한 29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.10.29

코스피 시장에서는 장 초반 외국인이 1086억원 규모를 순매도하고, 기관과 개인이 각각 747억원, 376억원 규모를 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목에는 빨간불이 들어왔다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 99,800 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 6,325,053 전일가 99,500 2025.10.29 09:55 기준 관련기사 [특징주]삼성물산, 삼전·삼바 보유지분가치 확대 기대감에 강세…신고가[굿모닝 증시]SK하이닉스 실적에 쏠린 눈…코스피, 수급 공방 전망숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close 는 0.40% 오르고, 창사 이래 최대 실적을 발표한 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 538,500 전일대비 17,500 등락률 +3.36% 거래량 1,565,104 전일가 521,000 2025.10.29 09:55 기준 관련기사 [특징주]'최대 분기 실적' SK하이닉스, 3.55%↑SK하이닉스, 3분기 영업이익 11조3834억원…창사 이래 최대 실적(종합)[굿모닝 증시]SK하이닉스 실적에 쏠린 눈…코스피, 수급 공방 전망 전 종목 시세 보기 close 는 2.11% 상승 중이다. LG에너지솔루션(0.59%), 삼성바이오로직스(0.89%), 두산에너빌리티(7.52%), HD현대중공업(0.51%), 한화에어로스페이스(1.41%), 현대차(1.60%) 등은 일제히 오르고 있다.

엔비디아 발 호재로 반도체 관련 종목도 대부분 상승세를 보이고 있다. 28일(현지시간) 엔비디아는 미국 워싱턴DC에서 하반기 개발자행사(GTC)를 열고 미 에너지부 산하 연구소에 AI 슈퍼컴퓨터를 지원하고, 미국 내 6세대(6G) 통신망 건설 추진 계획을 밝히며 AI 기술혁신 관련 투자자들의 낙관론을 되살렸다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 엔비디아발 호재, SK하이닉스 실적, 10월 FOMC 및 미국 M7 실적 관망심리 등에 영향을 받으며 4000선 레벨에서 수급 공방전을 펼칠 전망"이라고 밝혔다.

업종별로 보면 기계장비(4.62%), 건설(3.70%), 전기가스(3.09%), 유통(2.93%) 등의 상승폭이 두드러지고 있다. 반면 종이목재(-0.48%), 오락문화(-0.43%), 증권(-0.30%) 등은 하락 중이다.

이날 상승 출발한 코스닥은 하락 전환했다. 코스닥은 현재 전 거래일 대비 0.15% 내린 901.93에 거래되고 있다.

코스닥 시장에서 개인과 기관은 각각 853억원, 149억원을 순매수, 외국인은 912억원을 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 대부분도 하락세다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 467,000 전일대비 9,000 등락률 -1.89% 거래량 92,799 전일가 476,000 2025.10.29 09:55 기준 관련기사 숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능숨 고르는 코스피…장 초반 약세 전 종목 시세 보기 close (-1.21%), 에코프로비엠(-0.57%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,300 전일대비 3,900 등락률 -4.01% 거래량 670,200 전일가 97,200 2025.10.29 09:55 기준 관련기사 숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜코스피 장중 1.7% 하락…3970대로숨 고르는 코스피…장 초반 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.67%), 레인보우로보틱스(-0.15%), 파마리서치(0.37%), 리가켐바이오(-1.18%) 등은 내리고 있다. HLB(1.57%), 삼천당제약(0.46%)은 오르고 있다.





