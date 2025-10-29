본문 바로가기
코스피, 사상 최고치 또 경신…SK하이닉스 강세

이승진기자

입력2025.10.29 09:25

코스피 지수가 29일 상승 출발하며 사상 최고치를 갈아치웠다.


이날 오전 9시 14분 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.51% 오른 4030.70에 거래되고 있다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.27% 오른 4061.54로 출발하며 사상 최고치를 경신했다.

코스피지수가 상승 출발하며 장중 사상 최고치를 다시 한번 경신한 29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.10.29 윤동주 기자

코스피지수가 상승 출발하며 장중 사상 최고치를 다시 한번 경신한 29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.10.29 윤동주 기자

코스피 시장에서는 장 초반 외국인이 1086억원 규모를 순매도하고, 기관과 개인이 각각 747억원, 376억원 규모를 순매수하고 있다.


시가총액 상위 종목에는 빨간불이 들어왔다. 삼성전자 는 0.40% 오르고, 창사 이래 최대 실적을 발표한 SK하이닉스 는 2.11% 상승 중이다. LG에너지솔루션(0.59%), 삼성바이오로직스(0.89%), 두산에너빌리티(7.52%), HD현대중공업(0.51%), 한화에어로스페이스(1.41%), 현대차(1.60%) 등은 일제히 오르고 있다.


엔비디아 발 호재로 반도체 관련 종목도 대부분 상승세를 보이고 있다. 28일(현지시간) 엔비디아는 미국 워싱턴DC에서 하반기 개발자행사(GTC)를 열고 미 에너지부 산하 연구소에 AI 슈퍼컴퓨터를 지원하고, 미국 내 6세대(6G) 통신망 건설 추진 계획을 밝히며 AI 기술혁신 관련 투자자들의 낙관론을 되살렸다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 엔비디아발 호재, SK하이닉스 실적, 10월 FOMC 및 미국 M7 실적 관망심리 등에 영향을 받으며 4000선 레벨에서 수급 공방전을 펼칠 전망"이라고 밝혔다.


업종별로 보면 기계장비(4.62%), 건설(3.70%), 전기가스(3.09%), 유통(2.93%) 등의 상승폭이 두드러지고 있다. 반면 종이목재(-0.48%), 오락문화(-0.43%), 증권(-0.30%) 등은 하락 중이다.


이날 상승 출발한 코스닥은 하락 전환했다. 코스닥은 현재 전 거래일 대비 0.15% 내린 901.93에 거래되고 있다.


코스닥 시장에서 개인과 기관은 각각 853억원, 149억원을 순매수, 외국인은 912억원을 순매도 중이다.


시가총액 상위 종목 대부분도 하락세다. 알테오젠 (-1.21%), 에코프로비엠(-0.57%), 에코프로 (-2.67%), 레인보우로보틱스(-0.15%), 파마리서치(0.37%), 리가켐바이오(-1.18%) 등은 내리고 있다. HLB(1.57%), 삼천당제약(0.46%)은 오르고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
