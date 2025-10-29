본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

GH, 광교신도시 근생시설 용지 등 3필지 공급

이영규기자

입력2025.10.29 09:20

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기주택도시공사(GH)가 수원 광교신도시 내 마지막 도시지원시설·근린생활시설·주차장 용지 등 3필지를 공급한다.


도시지원시설용지(수원 이의동 1283-5)는 공급면적 3084.3㎡, 공급예정금액 173억6460만원으로 유이자할부 2년에 6개월 단위 분납 계약조건이다.

근생용지(용인 상현동 1138)는 공급면적 1008.9㎡, 공급예정금액 49억6378만원으로 무이자할부 5년에 1년 단위 분납과 선납할인이 적용된다. 계약금은 5%, 거치기간 3년이다.


대상부지 위치도

대상부지 위치도

AD
원본보기 아이콘

주차장용지(이의동 1252-2)는 공급면적 4706.6㎡, 공급예정금액은 120억4889만원으로 무이자할부·선납할인·계약금·거치기간 등의 계약조건은 근생용지와 동일하다.


GH는 3필지 모두 경쟁입찰방식에 따라 최고가 응찰자를 낙찰자로 결정한다.

분양 신청접수 및 입찰은 오는 11월18일 GH 토지분양시스템을 통해 실시하며, 낙찰자는 11월 20~21일 계약을 체결하면 된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치' [단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

세계 57개 박물관장, 루브르 응원 "모든 기관 도난 위협 받아"

같은 대학 출신? 조선족?…캄보디아 송환자 소문 알고보니

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

새로운 이슈 보기