토스, 신세계면세점에 '토스페이' 도입

오프라인 결제사업 확대

신세계와 공동 프로모션

토스 운영사 비바리퍼블리카는 신세계디에프와 고객 중심 디지털 혁신을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

서울 중구 신세계디에프 본사에서 28일 열린 업무협약식에서 방승익 토스 페이스페이 담당자(왼쪽부터), 진필규 토스페이 부문장, 이승건 토스 대표와 이석구 신세계디에프 대표, 김현철 영업·마케팅 총괄, 곽종우 마케팅 담당이 기념 촬영을 하고 있다. 토스

양사는 이번 협약으로 토스페이 기반 간편결제 서비스를 구축하고 공동 마케팅 협력을 추진하기로 했다.

신세계면세점 온·오프라인에 토스페이 제휴를 강화하고, 인천공항점과 명동점에 토스의 얼굴인식 결제 서비스 페이스페이를 적용할 계획이다.

데이터 기반 고객 맞춤형 혜택을 강화하고, 온·오프라인을 아우르는 새로운 디지털 쇼핑 경험을 제공한다.

토스는 협약을 계기로 고객 중심 결제 생태계를 강화하기로 했다.

신세계면세점 유통망과 디지털 운영 역량을 접하면서 토스페이 브랜드 경험을 확대하고 고객 접근성을 높일 기회를 잡았다고 판단했다.

방승익 토스 페이스페이 담당자는 "신세계면세점과의 협력으로 토스페이를 고객 쇼핑과 여행 경험 전반에 확장할 계기를 마련했다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



