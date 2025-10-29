철강부산물 유효활용 위해 철강-건설-레미콘 업계 상생협약

자원순환·품질혁신 통한 지속가능한 산업생태계 구축

한국레미콘공업협동조합연합회는 28일 레미콘연합회 회의실에서 포스코, 포스코이앤씨와 함께 '철강부산물 유효활용을 위한 철강-건설-레미콘 업계 상생협약'을 체결했다고 밝혔다.

최종문 포스코이앤씨 R&D센터장(왼쪽부터), 배조웅 연합회장, 이창민 포스코 환경에너지기획실 그룹장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 레미콘연합회 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 철강 생산 과정에서 발생하는 부산물을 활용해 레미콘 품질 향상, 원가 절감, 탄소배출 저감 및 자원순환을 추진하는 게 주요 내용이다. 이를 통해 친환경 건설산업 생태계 조성을 목표로 한다.

이번 협약에 따라 레미콘연합회는 부산물을 활용한 레미콘 배합 검토 및 고품질 레미콘 생산을 위한 연구개발과 공동사업을 추진하고 포스코는 철강부산물 기초정보 제공 및 레미콘 제조기술 지원을 담당하며 포스코이앤씨는 철강부산물 기반 레미콘의 현장 적용 검토 및 기술지원을 수행하게 된다.

배조웅 연합회장은 "이번 협약은 철강 부산물을 고부가가치 자원으로 재활용함으로써 레미콘 산업의 경쟁력을 높이고, ESG 경영을 실천하는 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라며 "중소 레미콘 업계도 철강·건설업계와 함께 지속 가능한 건설자재 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



