美 전투기 추락사고 원인 지목된 '불량연료'…맹물 들어갔나

트럼프 "불량연료 문제일 수 있어"

사고 잇따랐던 중동 미군, 조사 본격화

미군 항공모함에서 전투기와 헬기 등 군용기가 잇따라 추락하는 사고가 발생한 가운데 도널드 트럼프 대통령이 '불량연료' 때문이라고 발언해 주목받고 있다. 미 해군이 사용하는 항공유는 전 세계 파견된 미군들이 동일하게 사용하고 있어 실제 불량연료가 문제로 확인되면 전수조사가 이뤄질 것으로 우려되고 있다. 해당 추락사고와 함께 미군 함대에서 그동안 각종 기체 오작동 사고가 발생한 것으로 드러나면서 미군의 실전 능력 저하에 대한 우려도 커지고 있다.

美 항모서 전투기·헬기 연달아 추락…트럼프 "불량연료 문제일수도"

미 해군 태평양함대에 따르면 지난달 26일(현지시간) 남중국해 일대에서 훈련 중이던 USS 니미츠 항공모함에서 이륙하던 함재기 2대가 잇따라 추락하는 사고가 발생했다. 사고 함재기는 MH-60R 시호크 헬리콥터와 F/A-18F 슈퍼 호넷 전투기였다. 미 해군은 "함재기 2대는 30분 간격으로 추락했으며 현재 원인을 분석 중"이라며 "헬기 승무원 3명과 전투기 승무원 2명 등 5명은 모두 무사히 구조됐다"고 밝혔다.

해당 사고 원인을 두고 트럼프 대통령이 연료 문제를 제기하면서 미 해군은 연료 부분을 집중적으로 조사하고 있다. 트럼프 대통령은 사고 발생 직후 기자회견에서 "매우 이례적인 이번 추락의 원인은 불량연료 때문일 가능성이 있다"며 "해군의 평가가 완료되면 더 자세한 내용이 제공될 것이며 숨길 것이 없다"고 밝혔다.

CNN에 따르면 현재 해군의 초기 단계 조사에서도 연료 오염이 주된 이유로 지목되고 있다. 단순 기체결함이라면 서로 다른 기종의 헬기와 전투기가 동시 추락할 가능성이 적기 때문이다. 미 해군은 일단 해당 항공모함에 적재돼있던 JP-5 항공유를 검수 중인 것으로 알려졌다. 정확한 조사 결과와 최종보고서는 앞으로 수개월 후에 나올 것으로 예상된다.

미군 항공모함에서 사용하는 항공유는 JP-5로 통일돼있다. 해당 항공기는 함선 내 화재 사고를 줄이고자 인화점을 크게 높인 항공유로 일반 연료보다 취급이나 보관이 매우 까다로운 것으로 알려졌다. 미 해군은 통상적으로 함선에 항공유를 적재할 당시부터 수차례에 걸쳐 항공유를 검사하며, 전투기에 주유할 때도 여러 차례 여과를 거치는 것으로 알려졌다.

항공유에 물이나 불순물이 섞여 전투기가 추락하는 사건은 드물게 발생하는 것으로 알려져 있다. 1999년 9월 한국 공군 16전투비행단에서 물이 잘못 혼입된 연료가 주입된 F-5 전투기가 추락하며 조종사 2명이 숨지는 사건이 발생하기도 했다.

미 해군 오발·기체 고장 등 사고 잇따라…실전 능력 저하 우려

미 해군에서는 이번 추락사고를 비롯해 최근 수개월 동안 잇따라 작전 및 훈련 도중 각종 사고가 발생하면서 실전 능력이 저하될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 특히 노후화된 함선 및 기체의 유지보수에 어려움이 커지면서 오작동 문제가 빈번하게 발생하고 있어서다.

미 해군에 따르면 지난해 말 후티 반군의 홍해 항로 봉쇄에 맞서 중동에 배치됐던 USS 해리 트루먼호에서도 여러 사고가 발생했다. 전투기가 오인사격으로 격추되고, 출격하려던 전투기가 격납고 갑판에서 미끄러져 바다에 빠지는 사건 등이 발생했다. 제동 케이블이 고장 나 전투기가 착륙 도중 그대로 바다에 추락하기도 했다. 해당 사건들에서 사망자가 발생하진 않았지만, 함선의 오작동 사고가 잇따라 발생하면서 미 해군이 대대적 조사에 나선 상황이다.

미 해군 안팎에서는 유지·보수·정비(MRO)가 제대로 이뤄지지 않기 때문이란 지적이 나오고 있다. 미 해군은 MRO에만 매년 70억달러(약 10조원) 이상 비용을 들이고 있지만, 노후 함정의 정비 수요를 따라가지 못하고 있다. 미국의 조선업종이 1980년대 이후 크게 쇠퇴하면서 전 세계 작전 중인 150여척의 함선 전체를 유지 보수하는데도 어려움이 큰 것으로 알려졌다.

이를 보완하기 위해 미국 정부는 그동안 미국 내, 혹은 미군기지로 한정했던 군함 건조 및 수리 규제를 완화하고 한국 기업들과 협력하고자 하고 있다. 그동안 비전투함에 한정됐던 한국 조선소의 MRO 사업도 앞으로 각종 전함, 항공모함으로 확대될 것으로 예상된다.





