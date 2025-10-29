'가습기 살균제' 부당행위 공표 명령 무시한 애경산업·SK케미칼 검찰 고발

가습기 살균제 사건 관련 부당한 표시행위 사실을 공표하라는 공정거래위원회의 명령을 따르지 않은 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 14,630 전일대비 110 등락률 -0.75% 거래량 15,348 전일가 14,740 2025.10.29 09:48 기준 관련기사 태광산업 품에 안긴 '애경산업'…21일 본계약 체결[오늘의신상]애경산업, 스킨케어 브랜드 '시그닉' 美 아마존 론칭[Why&Next]태광 품에 안긴 애경산업…'K-뷰티 신화' 다시 쓸까 전 종목 시세 보기 close 과 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 66,100 전일대비 1,900 등락률 -2.79% 거래량 35,826 전일가 68,000 2025.10.29 09:48 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지[특징주]SK케미칼, 아리바이오와 치매치료제 개발 소식에 신고가SK디스커버리, SK디앤디 지분 전량 매각…그린소재·에너지·바이오 '올인' 전 종목 시세 보기 close 이 검찰 조사를 받게 됐다.

29일 공정위는 '시정명령을 받은 사실의 공표' 명령을 상당 기간 지연 이행한 애경산업과 SK케미칼 법인과 대표를 각각 검찰 고발하기로 결정했다고 밝혔다.

공정위는 2018년 3월 두 회사가 제조·판매한 가습기 살균제 '홈클리닉 가습기메이트'의 주요 성분이 독성물질이라는 사실 등을 은폐하고 안전과 품질을 확인받은 것처럼 허위로 표시·광고한 행위와 관련해 1억6100만원의 과징금과 행위금지, 공표명령 등을 부과했다.

이후 두 회사는 공정위 처분에 불복해 2018년 4월 행정소송과 집행정지를 신청했고 각각 5년8개월, 6년7개월의 소송 끝에 대법원에서 판결이 확정됐다.

공정위로부터 공표 명령을 부과받은 기업은 30일 이내 이를 이행해야 하지만, 두 기업 모두 법 위반 사실을 기한 내 공표하지 않다가 각각 1년2개월, 7개월이 지나서야 공표명령을 이행했다.

공정위는 "법원 판결로 확정된 시정조치의 이행 여부를 철저히 점검하고, 이행을 회피하거나 지연하는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라서 엄정하게 대응할 계획"이라고 밝혔다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>