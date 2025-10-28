본문 바로가기
데이터처, 국정자원 화재로 중단된 시스템 전체 복구

세종=김평화기자

입력2025.10.28 17:52

39개 대내외 정보 시스템 대상

국가데이터처는 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 서비스가 중단됐던 시스템을 모두 복구했다고 28일 밝혔다.


지난달 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 건물 유리창이 깨진 모습. 연합뉴스

지난달 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 건물 유리창이 깨진 모습. 연합뉴스

데이터처는 이번 화재로 총 39개 대내외 정보 시스템에 장애가 발생하자 국정자원과 협력해 복구 작업을 진행해왔다. 이중 일반 국민이나 기관이 이용하는 통계정보 서비스는 총 15개로, 전날 '통계데이터베이스(DB)관리시스템'이 마지막으로 정상화됐다. 이 시스템은 437개 통계 작성 기관이 공표한 통계를 국가통계포털(KOSIS)로 전송하고 올리는 데 목적을 둔다.

'빅데이터 통계작성 통합시스템'을 비롯해 통계 생산과 분석에 필수인 내부 업무용 시스템도 모두 정상 상태가 돼 기관 업무를 지연 없이 처리할 수 있게 됐다. 다만 다른 시스템과 연계된 기능 중 일부 미복구 서비스는 이용에 다소 제한이 생길 수 있다.


데이터처는 정부 서비스가 완전히 복구될 때까지 관계 기관과 지속해서 협조할 계획이다. 안형준 데이터처장은 "향후 유사 사례의 재발 방지와 함께 어떠한 긴급 상황에도 업무 연속성을 이어갈 수 있는 대응 체계를 강화해가겠다"고 말했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
