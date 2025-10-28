미래차 전장부품 시스템반도체 신뢰성검증센터, 원주 부론산단 착공

국내 최초 차량용 전장부품·시스템반도체 통합 검증 시설

2027년 4월 준공 예정

미래차 전장부품 시스템반도체 신뢰성검증센터 착공식이 28일 원주 부론일반산업단지에서 개최됐다.

강원도와 우너주시가 28일 원주 부론일반산업단지에서 미래차 전장부품 시스템반도체 신뢰성검증센터 착공식을 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

착공식은 안성일 KTC 원장의 기념사와 김진태 강원특별자치도지사의 축사, 원강수 원주시장의 환영사로 시작됐으며, 불꽃 분수와 오색 연막, CG 영상 상영, 축포 등이 이어졌다.

이번 신뢰성검증센터 건립은 산업통상부와 강원특별자치도, 원주시가 시행하고 KTC(한국기계전기전자시험연구원)가 수행하는 국책사업이다. 국도비 226억원과 KTC 자본 48억원, 시비 76억원 등 총 350억원이 투입된다. 센터는 연면적 2328㎡, 지상 3층 규모로 건립되며, 2027년 4월 준공을 목표로 한다.

신뢰성검증센터는 미래차에 사용되는 전장부품(차량용 전기·전자 장치)과 시스템반도체의 신뢰성을 검증하는 시설로, 차량용 반도체와 전장부품의 성능, 내구성, 안정성 등을 통합 검증하기 위한 25종의 장비를 갖출 예정이다.

이를 통해 검증뿐 아니라 설계 교육, 고장 분석 시뮬레이션, 기업 기술개발 및 실증 지원 등 다양한 기능을 수행하는 국내 최초의 차량용 전장부품 및 시스템반도체 통합 검증 시설이 될 전망이다.

또한 센터는 부론산단을 중심으로 조성 중인 원주시 반도체 테스트베드의 중심 시설로서, 기업 유치와 지역산업 고도화에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

원강수 시장은 "기술의 신뢰가 기업의 미래를 좌우하는 시대"라며, "지난 4월 한국반도체교육원 착공에 이어 이번 신뢰성검증센터 착공이 우량기업 유치와 양질의 일자리 창출은 물론, 수도권 반도체 메카클러스터의 원주 확장으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



