본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

서삼석 "농업인 삶의 질 6년 새 더 어려워져"

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.28 16:52

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농촌 생활 만족도 6.8%P 하락
농업미래 비관 인식 10.8%P 증가

서삼석 더불어민주당 의원.

서삼석 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)은 28일 지난 6년간 실시한 '농업인 의견조사' 결과를 공개하며 "농민의 삶이 여전히 어렵고, 농업의 미래에 대한 비관적 인식이 확산되고 있다"고 밝혔다.


서 의원이 지난 2020년부터 매년 전국 농협 조합원 1,200명을 대상으로 진행해온 조사에 따르면 농촌생활 만족도는 2020년 37.3%에서 2025년 30.5%로 6.8%p 하락했다. 또 '10년 후 농업의 미래가 비관적'이라고 응답한 비율은 41%에서 51.8%로 10.8%p 증가했다.

농촌 생활수준에 대해서도 절반 이상(56.1%)이 '5년 전과 비슷하다'고 답했으며, 도시 대비 '농촌이 더 낮다'고 응답한 비율은 74.3%로 악화됐다.


농업 관련 주요 기관 중요성 인식은 높아졌으나, 협동조합(농협·산림조합 등)에 대한 평가점수는 2020년 3.87점에서 2025년 3.71점으로 하락했고, 국회(정당)는 6년 연속 신뢰도 최하위를 기록했다.


한편, 이재명 정부의 농업정책 기대도는 2.96점으로 전 정부(2.20점) 대비 0.76점 상승했다. 이는 새 정부의 농정 방향에 대한 농민들의 기대감이 반영된 결과로 풀이된다.

농민들이 가장 기대하는 사업은 '농민기본소득'(3.66점)이었으며, '청년직불제'(3.43점), '친환경·탄소중립직불제' 등도 높은 평가를 받았다. 농업민생 4법(양곡관리법 등)에 대해서는 53.9%가 '도움이 된다'고 응답했으며, 식량안보법의 시급성에 대해서는 63.9%가 '시급하다'고 답했다.


서 의원은 "이번 조사 결과는 농민이 체감하는 농정 현실이 여전히 제자리걸음임을 보여준다"며 "정부는 헌법이 보장한 농어민 이익 보호 의무를 이행하고, 농민기본소득·식량안보법 등 실질적 농정개혁으로 농심(農心)에 답해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기