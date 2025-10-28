전남개발공사 한옥호텔 오동재, '여수 유니크 베뉴' 선정

여수 MICE 명소 도약…전통미·편리성 장점

소규모 학술회의·워크숍 가능 복합형 공간

여수 유일한 한옥호텔인 오동재가 여수시로부터 '유니크 베뉴'로 선정됐다.전남개발공사 제공 AD 원본보기 아이콘

여수 유일의 한옥 호텔인 '오동재'가 여수시가 선정한 '2025 여수 유니크 베뉴'에 선정됐다.

'유니크 베뉴(Unique Venue)'는 일반적인 컨벤션센터나 호텔이 아닌 여수의 역사·문화·자연 자원을 활용하여 MICE 참가자들에게 특별한 경험을 제공할 수 있는 여수만의 독창적인 공간을 의미한다.

전남개발공사가 운영하는 '오동재'는 한옥의 전통미와 현대적 편의성을 결합한 객실, 한식 다이닝과 연회장 등 다양한 공간을 갖추고 있어, 소규모의 학술회의 및 워크숍이 가능한 복합형 문화·휴식 공간으로 평가받고 있다.

특히, 전 객실에서 일출과 청명한 수평선 바다를 감상할 수 있어 여수를 방문하는 여행객들로부터 큰 인기를 얻고 있다.

장충모 전남개발공사 사장은 "오동재는 전통 한옥의 정취 속에 현대적 품격을 더한 공간으로, 이번 유니크 베뉴 선정을 계기로 여수 MICE 산업 발전에 적극 기여하겠다"고 말했다.





