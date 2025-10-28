[내일 날씨] 광주·전남 대체로 맑음…아침 기온 영하권

아침 기온이 전날보다 낮아져 초겨울 날씨를 보인 28일 서울 종로구 광화문광장 인근 횡단보도에서 한 시민이 음료를 들고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

29일 광주·전남은 대체로 맑겠으나 내륙 일부 지역은 아침 기온이 영하로 떨어져 서리나 얼음이 어는 곳이 있겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 서해상에서 동해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠다. 아침 최저기온은 2~9도, 낮 최고기온은 17~20도로 예보됐다.

서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지할 전망이다.

기상청 관계자는 "아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있고, 바람도 다소 강하게 불어 체감온도가 더 낮아지겠다"며 "건강관리에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자



