경기소방, AI기반 창의적 조직변화 추진…소방공무원 AI교육

경기도소방재난본부가 소방공무원을 대상으로 인공지능(AI) 활용 특별교육을 실시한다.

도 소방재난본부는 소방 행정 및 현장 정책 전반에 AI를 도입하는 등 'AI 기반 창의적 조직'변화를 위해 이달 28일부터 사흘간 도내 소방공무원 150명을 대상으로 'AI 활용 특별교육'을 진행한다고 밝혔다.

이번 교육은 ▲AI의 기본개념 및 핵심이론 ▲AI기반 업무자동화 ▲멀티모달 AI 실무적용 등을 중심으로 진행된다.

경기도소방재난본부가 소방공무원 150명을 대상으로 AI교육을 28일부터 사흘간 진행한다. 경기도소방재난본부 제공

강의는 큐리어스모드 선임 개발자 및 NAVER Connected 재단에서 데이터 분석교육 담당을 역임한 박유선 강사가 맡는다.

도 소방재난본부는 이번 교육을 시작으로 내년에는 소방학교에 관련 교육과정을 개설해 경기도 전체 소방공무원을 대상으로 AI 활용교육을 확대할 계획이다.

최용철 도 소방재난본부 전담직무대리는 "AI는 '누가 먼저 쓰느냐'의 문제가 아니라 '어떻게 활용하느냐'가 조직 경쟁력을 좌우하는 시대"라며 "이번 교육을 통해 소방공무원이 AI를 깊이 있게 이해하고 또한 일상 업무에서 적극적으로 활용하는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.





