영주시, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 맞춰 영주사랑상품권 5% 추가 적립

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.28 11:00

숏뉴스
불러오는 중...

영주시는 정부가 추진하는 통합 국가단위 할인축제 '코리아 그랜드 페스티벌(Korea Grand Festival)'에 맞춰 지역 소비 진작을 위한 영주사랑상품권(모바일) 5% 추가 적립 행사를 진행한다.


이 행사는 10월 29일부터 11월 9일까지 12일간 진행되며 행사 기간 중 영주사랑상품권으로 가맹점에서 결제할 경우 기존 15% 기본 적립에 5%가 추가돼 최대 20%의 적립 혜택을 받을 수 있다.

추가 적립 5%는 월 적립 한도(12만원)와는 별도로 적용돼 시민들이 체감할 수 있는 혜택이 더욱 커질 전망이다.


영주사랑상품권의 월 구매 한도는 80만원으로 기존과 동일하게 유지되며 예산 소진 시 별도 공지 없이 조기 종료될 수 있다.


지류 상품권은 15% 선할인율을 유지하지만 오는 11월 1일부터 월 구매 한도가 기존 40만원에서 20만원으로 축소된다.

유정근 영주시장 권한대행은 "정부의 코리아 그랜드 페스티벌에 발맞춰 추진되는 이번 추가 적립 행사는 지역 내 소비 활성화와 상권 회복에 실질적인 도움이 될 것"이라며 "시민들께서는 예산이 소진되기 전에 행사 기간 내 적극 참여해주시길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
