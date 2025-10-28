"홍대 맛집 추천·예약까지 한번에"…카카오톡 안에 들어온 챗GPT

채팅하듯 묻고, 예약·선물까지 한 번에

'카카오 툴즈'로 서비스 연결

대화 저장·학습 반영도 선택 가능…"데이터 주권 최우선"

친구 탭 복구는 불포함…4분기 중 업데이트

"채팅방에서 아이디어가 필요할 때, 여행 계획을 짜야 할 때, 언제든 바로 눌러서 쓸 수 있습니다."

카카오가 28일 오픈AI와 협력해 개발한 '챗GPT 포 카카오'를 공식 출시했다. 카카오톡 채팅탭 상단에 '챗(Chat)GPT' 버튼이 새로 생겼으며 사용자는 친구에게 메시지를 보내듯 인공지능(AI)에게 질문하거나 요청할 수 있다. 단순히 새로운 기능을 추가한 게 아니라 대화형 AI를 카카오톡이라는 생활 플랫폼에 통합해 '일상 속 AI'로 발전시키겠다는 포석이다.

유용하 카카오 AI 에이전트 플랫폼 성과리더는 이날 '챗GPT 포 카카오(ChatGPT for Kakao)' 시연 현장에서 "카카오톡 안에서 누구나 쉽게 AI를 활용할 수 있는 시대가 열렸다"고 말했다.

카카오가 보유한 대규모 플랫폼과 국내 생활 서비스 생태계에 오픈AI의 최신 모델을 결합해 AI를 '일상 도우미'로 확장하는 시도다. 별도의 앱 실행이나 로그인 없이 카카오 계정만으로도 이용할 수 있다.

카카오는 카카오톡 채팅탭에서 오픈AI의 챗GPT를 바로 이용할 수 있는 '챗GPT 포 카카오(ChatGPT for Kakao)'를 출시했다. 카카오 서비스와 연동되는 '카카오 툴즈'를 통해 예약, 선물하기, 지도 검색 등 다양한 기능을 톡 안에서 이용할 수 있다. 사진제공=카카오 AD 원본보기 아이콘

"톡 하듯 묻고 답받는 AI"…생활 서비스와 연결된 '카카오 툴즈'

챗GPT 포 카카오는 단순한 대화 기능을 넘어 카카오 생태계 전반과 연동을 중심에 두고 있다. 이를 담당하는 게 '카카오 툴즈(Kakao Tools)'다. 이용자가 챗GPT에 질문을 하면 관련된 카카오 서비스로 자동 연결해 결과를 보여주는 AI 에이전트 역할을 한다. 예를 들어 '홍대 근처 태국 음식점 추천해줘'라고 입력하면 챗GPT가 카카오맵을 호출해 인근 음식점을 보여준다. 이후 '예약하기'를 선택하면 카카오톡 예약하기 화면으로 자동 전환돼, 앱을 바꾸지 않고 예약까지 완료할 수 있다.

카카오는 초기에는 ▲카카오맵 ▲카카오톡 예약하기 ▲카카오톡 선물하기 ▲멜론 등 주요 서비스와 연동한 뒤, 향후 외부 파트너와의 협업을 통해 생태계를 확장할 계획이다. 단순한 검색형 챗봇이 아니라, 실제 행동(예약·구매·공유)으로 이어지는 완결형 사용자 경험(UX)을 구현하겠다는 구상이다.

"톡방에서 바로 공유·질문"…카카오톡 연계성 극대화

카카오톡의 핵심 기능인 '대화 공유'에도 특화돼 있다. 이용자는 챗GPT가 생성한 답변·이미지·요약문을 카카오톡 채팅방에 바로 공유할 수 있어, 회의 아이디어나 일정 조율 등에도 유용하다. 유 성과리더는 "친구나 동료와 대화하다가 '이 내용 챗GPT한테 물어보자'며 바로 답변을 공유할 수 있다"고 설명했다.

카카오의 또 다른 AI 프로젝트 '카나나 인 카카오톡(Kanana in KakaoTalk)'도 함께 시너지를 낼 것으로 보인다. 카나나는 카카오톡 대화를 이해하고 상황에 맞는 정보를 먼저 제안하는 온디바이스(On-device) AI 서비스다.

카카오는 자체 개발한 한국어 특화 모델 '카나나 나노(Kanana Nano)'를 기반으로 베타 테스트를 진행 중이며, 내년 1분기 정식 출시를 목표로 하고 있다. 이 모델은 외부 서버가 아닌 기기 내부에서 작동해 개인정보 유출 우려가 낮고 한국어 문맥 이해력에서도 글로벌 모델을 앞선다는 설명이다.

카카오는 이번 출시를 기념해 챗GPT 플러스 유료 구독 프로모션을 진행한다. 카카오톡 내에서 챗GPT 플러스에 신규 가입 후 3개월 차 결제까지 유지하면 1개월치 구독료를 돌려주는 페이백 방식이다.

한편 이번 업데이트에는 9월 대규모 업데이트에서 이용자들의 강한 반발을 불렀던 친구 탭 복원은 불포함됐다. 카카오 측은 "친구목록이 먼저 보이게끔 준비하고 있고, 4분기 중에 업데이트 예정"이라고 설명했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



