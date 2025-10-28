동아참메드, 이비인후과 종합학술대회서 진료장비 선보여

동아에스티의 자회사 동아참메드는 지난 23일부터 25일까지 충북 청주시 엔포드호텔에서 열린 '제31차 이비인후과 종합학술대회'에 참가해 이비인후과 진료장비를 선보였다고 28일 밝혔다.

동아참메드는 이번 학술대회에서 하이엔드급 ENT(이비인후과) 진료대 DCU-4000, 진료의자 HX-200, FHD급 진료용 내시경 V1-Smart 등 이비인후과 주력 제품 라인업을 홍보했다.

DCU-4000은 기존 진료대를 디지털화해 한 단계 업그레이드한 프리미엄 ENT 진료대다. 사용자 친화적인 디자인과 직관적인 LED 표시 및 셀프 모니터링 기능을 갖춰 의료진이 기기의 상태를 실시간으로 확인하고 문제 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 설계됐다. 또한 병원 인테리어와 조화를 고려한 디자인이 적용됐으며, 독창성, 사용성, 경제성, 심미성 등을 인정받고 대한민국 우수산업디자인(Good Design)에 선정된 바 있다.

HX-200은 유압식 타입 진료의자다. 부드러운 움직임과 인체 공학적으로 디자인돼 있다. 환자의 머리 위치에 맞춰 조절이 가능한 수동식 헤드레스트로 고정 및 해제가 가능하여 환자가 보다 편리하게 진료받을 수 있다.

V1 SMART는 Full HD 해상도의 고성능 이비인후과 카메라 영상 시스템이다. 터치형 제어 스위치로 각 기능을 직관적으로 작동할 수 있다. 펜 타입 및 건 타입 카메라를 지원하며 ENT 진료에 최적화된 모드를 탑재해 의료진의 편의성 및 진료 효율성을 높였다.

동아참메드 관계자는 "이번 학술대회를 통해 국내 이비인후과 의료진들에게 동아참메드의 우수한 제품과 기술력을 직접 선보일 수 있었다"며 "앞으로도 진료 효율성과 환자 편의를 높이는 다양한 의료 솔루션을 지속적으로 개발하겠다"고 말했다.

한편, 동아에스티 자회사 동아참메드는 ▲이비인후과용 진료장치, 의료용 영상 장치 등을 생산 및 판매, 수출하는 의료기기 사업부문 ▲채혈용 소모품, 체외진단의료기기 등의 체외진단 사업부문 ▲공간소독시스템, 내시경소독기, 전용소독제, 소독 티슈 등의 감염관리 사업부문을 아우르는 토탈 메디컬 헬스케어 전문 기업이다.





