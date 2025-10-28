영월군, 상동읍 '1837일 만의 경사' 아기 탄생에 온 마을 '웃음꽃'

인구소멸 위기 속 희망

폐광지역에 찾아온 최고의 선물

상동읍 아기 탄생에 '감동 물결'

강원도 영월군 상동읍 내덕리에 5년 만에 아기가 태어나면서 마을 전체가 오랜만의 경사에 축하 분위기로 들썩이고 있다.

지난 2020년 11월 5일 이후 1837일 만에 내덕3리 김민수 씨 가정에서 김유준( 2025년 10월 15일 생) 군이 태어나자, 상동읍 주민 모두가 함께 기쁨을 나누며 따뜻한 환영의 마음을 전했다.

상동읍은 아이 사진이 들어간 현수막을 제작해 상동읍사무소에 걸어 아이 탄생을 축하할 예정이다. 한 생명의 탄생이 주는 감동이 큰 만큼, 폐광지역이자 인구 감소로 어려움을 겪던 마을에 모처럼 웃음과 활기가 퍼지고 있다.

백준희 상동읍장은 "폐광지역과 인구소멸 위기 속에서 한 생명의 탄생은 그 무엇보다 고귀하고 소중하다"며 "5년간 다소 잔잔했던 상동읍에 찾아온 최고의 경사로, 온 마을이 축하 분위기와 웃음꽃으로 활기가 돌고 있다"고 말했다.

영월군은 이번 출생 소식이 인구감소 지역 사회에 새로운 희망의 상징이 되기를 기대하며, 향후 지역 공동체와 함께 아이와 가족을 지원할 수 있는 다양한 방안을 모색해 나갈 계획이다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



