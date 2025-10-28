본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

바이오헬스

광동제약, 다회용 인공눈물 '아이톡쿨 점안액' 3종 출시

조인경기자

입력2025.10.28 09:38

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주성분 '히프로멜로오스'로 길어진 보습 효과
소비자 기호 따라 선택 가능

광동제약 은 다회용 인공눈물 '아이톡쿨 점안액' 3종(순·라이트·쿨)을 출시했다고 28일 밝혔다.


광동제약 '아이톡쿨 점안액' 3종. 광동제약

광동제약 '아이톡쿨 점안액' 3종. 광동제약

AD
원본보기 아이콘

아이톡쿨 점안액 3종은 주성분으로 '히프로멜로오스(Hypromellose)'를 함유, 인공눈물의 점도를 높이고 눈물이 각막에 머무르는 시간을 늘려 눈의 건조함을 완화하는 효과가 더 오래 지속되도록 했다. 또 눈의 피로 회복을 돕는 포도당을 함유해 눈에 필요한 영양 공급 기능을 강화했다. 이 외에도 보습 성분으로 알려진 히알루론산이 첨가제로 포함됐다.

아이톡쿨 점안액은 L-멘톨의 함량에 따라 3종으로 구성돼 개인의 선호도와 안구 상태에 따라 제품을 선택할 수 있다. '순(Mild)' 제품은 부드러운 사용감을, '라이트(Light)'와 '쿨(Cool)' 제품은 단계별로 상쾌한 사용감을 제공한다.


제품은 케이스당 14㎖ 단위로 판매되며 ▲눈의 피로 ▲눈물의 보조(눈의 건조) ▲하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불쾌감 ▲눈의 침침함 등에 효능·효과가 있다. 1회 1~2방울, 1일 3~5회 점안하면 된다. 일반의약품으로 약국에서 구입할 수 있다.


시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 올해 7월 기준으로 최근 1년간 약국에서 판매된 국내 인공눈물 시장 규모는 약 537억원으로, 전년 대비 15% 성장하며 지속적인 상승세를 보이고 있다.

광동제약 관계자는 "디지털 환경 노출이 일상화되면서 인공눈물도 개인의 필요와 취향에 맞게 세분화되고 있다"며 "눈의 피로와 건조함을 자주 느끼는 현대인에게 좋은 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기