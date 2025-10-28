[오늘의신상]롯데호텔앤리조트, 기업체 대상 '모바일 통합 숙박권'

기존 지류 숙박권 모바일 형태로 확대

60만·80만·100만·150만·250만원권

시그니엘 서울·부산, 롯데호텔서 사용 가능

롯데호텔앤리조트는 기업체 고객을 위한 '모바일 통합 숙박권'을 출시했다고 28일 밝혔다.

시그니엘 서울 객실. 롯데호텔앤리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 상품은 기존 지류 숙박권을 모바일 형태로 확대해 간편하고 유연하게 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다. 모바일과 지류 숙박권 모두 시그니엘 서울과 부산, 롯데호텔 서울, 월드, 제주, 울산, 부산에서 사용할 수 있다.

통합 숙박권은 호텔과 객실 타입에 따라 200만원, 150만원, 100만원, 80만원, 60만원권으로 구성돼 있고 금액에 따라 고객이 원하는 호텔을 직접 선택할 수 있다.

또 모바일 숙박권은 문자 메시지나 이메일을 통해 전달할 수 있으며, 수신자는 별도의 실물 교환 과정 없이 링크 접속만으로 손쉽게 예약할 수 있다. 기업 VIP 고객을 위한 선물은 물론 각종 프로모션 경품, 임직원 복지 혜택 등으로 활용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

모바일 숙박권은 체인 호텔 유선 문의 또는 기업 전문 모바일 쿠폰 서비스 '기프티엘 비즈' 홈페이지를 통해, 지류 숙박권은 유선으로 구매할 수 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "모바일 통합 숙박권은 변화하는 비즈니스 환경에 맞춰 기업 고객의 선물 또는 복지 문화를 한층 더 편리하게 만들어 줄 것"이라며 "앞으로도 고객의 만족도를 높일 수 있는 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>