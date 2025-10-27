아세안 정상들, RCEP 회의서 만났다…무역협력 강화·보호무역 완충 논의

"코로나19 이후 처음 모여"

회복력, 공동 번영 중요성 강조

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 이틀째인 27일(현지시간) 아세안과 한중일 등 주요국 정상들은 잇따른 다자 회의와 양자 회담을 갖고 경제·무역 협력 강화 등을 논의했다.

이날 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 아세안 등 각국 정상들은 거대 다자 자유무역협정(FTA)인 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 정상회의를 개최하고 자유무역 시장 확대, 무역·투자 협력, 공급망 회복력 강화, 디지털화 등에 대해 의견을 나눴다.

2020년 이후 처음 열린 RCEP 정상회의에는 아세안과 한중일·호주 등 회원국 정상들은 물론 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령 등이 참석했다.

이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

참가 정상들은 전 세계 국내총생산(GDP)과 인구의 약 30%를 포괄하는 RCEP를 통해 세계 보호무역주의의 영향을 완충해줄 방안을 모색했다.

올해 아세안 의장국 자격으로 회의를 주재한 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리는 "이번 정상회의는 2020년 코로나19 팬데믹(대유행)이 한창이던 시기에 (RCEP) 협정에 서명한 이후 처음으로 RCEP 정상들이 모이는 자리라는 점에서 특별한 의미를 지닌다"고 밝혔다.

이어 RCEP 정신에 명시된 회복력과 공동 번영을 언급, 이번 회의의 전략적 중요성이 그 어느 때보다 분명해졌다고 말했다.

RCEP 회원국 정상들은 또 그간 가입 의사를 나타낸 칠레·홍콩·방글라데시·스리랑카의 가입을 논의했다. RCEP 회원국은 현재 아세안 10개국과 한중일·호주·뉴질랜드 등 총 15개국이다.





