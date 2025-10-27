본문 바로가기
'이혼 확정' 노소영 관장, SK 특수관계인서 제외

박준이기자

입력2025.10.27 18:16

숏뉴스
SK그룹 주식소유 현황 재공시
SK, 노 관장 보유 8762주 제외
이노베이션, 8362주 제외

최태원 SK그룹 회장과의 이혼이 확정된 노소영 아트센터 나비 관장이 SK 특수관계인에서 제외됐다.


SK ㈜와 SK이노베이션 은 최근 대법원의 이혼 확정판결을 반영해 노 관장을 제외한 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황을 27일 재공시했다.

5% 이상 지분을 보유한 주주 및 회사의 경우 주식보유 상황이 변동되면 보고 및 공시 의무가 발생하기 때문이다.


SK㈜는 이날 공시를 통해 노 관장이 그동안 보유한 8762주(0.01%)가 제외된 것을 포함해, 최태원 회장을 비롯한 최대주주 및 특수관계인이 보유한 SK㈜ 주식이 총 1845만9285주에서 1844만5379주로 감소(1만3906주)했다고 밝혔다.


노소영 아트센터나비 관장. 연합뉴스.

노소영 아트센터나비 관장. 연합뉴스.

SK이노베이션도 노 관장 보유 주식 8362주(0.01%) 등을 제외하면서, SK㈜를 비롯한 최대주주 및 특수관계인이 보유한 SK이노베이션 주식이 8807만3331주에서 8805만9971주로 감소(1만3360주)했다고 공시했다.

특수관계인은 기업 동일인(총수)와 경제적으로 밀접한 관계에 있는 사람 및 법인을 뜻한다.


노 관장은 지난 16일 대법원이 최 회장과 노 관장의 이혼 소송에서 재산분할 결정의 파기환송과 별개로 위자료와 이혼 자체를 확정하면서 SK 특수관계인 지위가 사라졌다.


이번 이혼 확정으로 노 관장이 SK그룹 동일인(최태원 회장) 친족 범주에서도 제외됨에 따라 SK그룹은 동일인 기준 노 관장 및 일가 인척 3촌 이내 특수관계인에 대한 신고 의무도 사라졌다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
