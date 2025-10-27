27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 5.4원 내린 1431.7원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 5.4원 내린 1431.7원 마감
2025년 10월 27일(월)
27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 5.4원 내린 1431.7원에 마감했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목
"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야"
스타벅스, 또 터졌다…한 달 만에 700만잔 팔린 블글라·말글라 판매 기간 연장
"우리 사귀는 사이 맞아요" 파리서 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리
"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ]
"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란
"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리
"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란
"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?