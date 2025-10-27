문금주 "수협중앙회, 수산 1번지 전남으로 이전해야"

해수부 산하·유관기관 19곳 중 전남엔 단 1곳

"현장 중심 협동조합…어민 곁으로 내려와야"

전국 수산물의 60%를 생산하는 전남에 본사를 둔 해양수산부(이하 해수부) 산하·유관 기관이 단 한 곳에 불과해 기관 배치 불균형이 심각하다는 지적이 나왔다.

27일 더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)이 해수부 산하 및 유관 기관의 전국 분포 현황을 확인한 결과, 수도권과 특정 지역에 편중돼 있으며, 어민들 삶의 터전인 전남은 상대적으로 소외받고 있는 것으로 파악됐다.

현재 해수부 산하·유관 기관 본사는 부산에 6곳, 서울에 5곳, 인천과 세종에 각 2곳이 위치해 있으며, 전남에는 '여수광양항만공사' 단 한 곳만이 자리하고 있다.

특히 어민들을 대표하는 수협중앙회를 비롯해 해양환경공단, 한국어촌어항공단 등 수산업 현장과 밀접한 기관들이 모두 서울에 본사를 둔 현실은 어민들로부터 괴리감을 키운다는 지적이 크다.

2024년 기준 전국 수산물 생산량 313만톤 중 전남이 186만톤(59.4%)을 차지하고 있으며, 'K-GIM'으로 불리는 김 수출은 압도적 비중으로 1위를 기록하고 있다. 올해 1~8월 전국 김 수출액 7억9,443만달러 중 전남은 3억316만달러(37.8%)에 달하는 등 핵심적 역할을 수행하고 있다. 국내 수산업 중심축으로서 전남의 위상을 고려할 때 볼멘소리가 나오는 이유다.

문 의원은 "어촌·어민을 위한 공공기관이 서울 한복판에 있는 것은 모순이다"며 "어민의 삶과 숨결이 있는 현장으로 본사를 이전해야 한다"고 지적했다.

이어 "공공기관 이전 논의가 있을 때마다 해운·물류 중심 기관은 부산으로 가면서, 정작 수산과 어촌의 중심 전남은 번번이 배제돼 왔다"며 "수협중앙회는 본사를 대한민국 수산업 1번지이자 전국 어민의 터전인 전남으로 이전하는 방안을 전향적으로 검토해야 한다"고 촉구했다.

한편 문 의원은 수협중앙회 본사 이전과 관련, '수산업협동조합법 개정안'을 준비 중이며, 이는 수협중앙회 본사 이전에 따른 법적 토대가 될 전망이다.





