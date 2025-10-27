본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산항만공사-부산동부경찰서, ‘대테러·안전사고 예방’ 손잡다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.27 13:13

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

APEC 정상회의 앞두고 국제여객터미널 안전관리 강화

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산동부경찰서와 함께 '대테러와 안전사고 예방을 위한 업무협약'을 체결했다.


이 협약은 2025년 APEC 정상회의 등 국제행사를 앞두고 부산항국제여객터미널을 찾는 외국인 방문객이 크게 늘어날 것으로 예상됨에 따라, 다중이용시설의 테러·범죄 예방과 안전관리 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

두 기관은 협약을 통해 ▲대규모 행사 시 안전사고 예방 ▲국제여객터미널 내·외부 방범시설 개선과 관리 ▲범죄예방 홍보 등 항만과 지역사회의 안전을 위한 협력 사업을 추진할 예정이다.


송상근 부산항만공사 사장은 "부산항국제여객터미널과 BPEX 등 시민들이 즐겨 찾는 다중이용시설의 안전 확보를 위해 경찰과의 공조체계를 강화하겠다"며 "국민의 안전이 곧 항만의 경쟁력이라는 인식 아래 현장 중심의 안전관리를 이어가겠다"고 말했다.

부산항만공사.

부산항만공사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기