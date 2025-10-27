평택시, '코리아그랜드페스티벌' 기간 지역화폐 5% 캐시백 제공

평택사랑카드 이용시 최대 2만원 혜택

경기도 평택시는 오는 29일부터 11월 9일까지 열리는 '코리아 그랜드페스티벌' 기간에 지역화폐인 평택사랑카드 결제 시 5%를 환급해주는 캐시백 행사를 진행한다고 밝혔다.

평택시의 지역화폐인 '평택사랑카드'. 시는 코리아그랜드페스티벌 기간 지역화폐 결제시 결제액의 5%를 캐시백으로 지원한다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

'코리아 그랜드페스티벌'은 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 정부 부처가 공동으로 주관하는 국가 단위 대규모 소비 축제다.

시는 이 기간 평택사랑카드 2만원 한도로 결제액의 5%를 캐시백으로 지원한다. 단 인센티브 및 정책수당 지급액은 캐시백 대상에서 제외된다.

캐시백 지급 내역은 경기지역화폐 앱을 통해 실시간으로 확인할 수 있다. 자세한 내용은 평택시청 일자리경제과에 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



