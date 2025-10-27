본문 바로가기
정읍시, 30일 '로봇레이저 매직버블쇼' 무료 공연

호남취재본부 표영길

입력2025.10.27 10:41

숏뉴스
10월 '문화가 있는 날' 맞아…선착순 입장

전북 정읍시는 오는 30일 오전 10시 30분 연지아트홀에서 어린이들의 상상력을 자극할 '로봇레이저 매직버블쇼' 무료 공연을 연다고 27일 밝혔다. 이번 공연은 10월 '문화가 있는 날'을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 공연을 선보인다.

로봇레이저 매직 버블쇼 공연 포스터. 정읍시 제공

로봇레이저 매직 버블쇼 공연 포스터. 정읍시 제공

어린이들의 호기심을 자극하는 복합 공연으로, 로봇 퍼포먼스의 역동적인 움직임과 레이저 조명의 화려함·마술의 신비로움·버블쇼의 환상적인 시각효과가 조화를 이루는 작품이다.


특히 현란한 레이저 연출과 관객을 사로잡는 대형 버블 퍼포먼스는 어린이들에게 잊지 못할 색다른 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

시 관계자는 "아이들과 가족이 함께 웃고 즐길 수 있는 공연을 통해 일상 속 문화 향유 기회를 확대하고자 한다"며 "시민 여러분의 많은 관람과 참여를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
