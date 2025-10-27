BMW코리아 '창립 30주년 스페셜 에디션' 한정 판매

최상위 '인디비주얼 마누팍투어' 제작

7시리즈 스페셜 에디션 1대만 출시

BMW 코리아는 창립 30주년을 기념해 29일 온라인을 통해 스페셜 에디션 4종을 판매한다고 27일 밝혔다.

BMW 740i 및 750e xDrive M 스포츠 스페셜 에디션.

스페셜 에디션은 BMW 코리아 최초로 'BMW 인디비주얼 마누팍투어'를 통해 제작된 차량이다. 2000년 시작된 BMW 인디비주얼 마누팍투어는 완벽한 장인정신과 최고의 독보성으로 완성되는 BMW의 최상위 맞춤형 제작 프로그램이다.

판매 차량은 'BMW 740i xDrive M 스포츠 스페셜 에디션'과 'BMW 750e xDrive M 스포츠 스페셜 에디션', 'BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 스페셜 에디션', 'BMW M3 컴페티션 M xDrive 스페셜 에디션' 등이다.

740i xDrive M 스포츠 스페셜 에디션과 750e xDrive M 스포츠 스페셜 에디션은 BMW 인디비주얼 마누팍투어의 제작 노하우를 더한 특별 한정 에디션이다. 도색과 샌딩, 프라이머 도포, 재도색을 3회 반복하는 BMW 인디비주얼 마누팍투어의 노하우를 통해 외장색은 더욱 깊이 있고 풍부한 색감을 보여주며, C필러와 로커 패널에 각인된 BMW 인디비주얼 마누팍투어 로고가 특별 제작된 모델임을 드러낸다.

BMW M3 컴페티션 M xDrive 스페셜 에디션.

740i xDrive M 스포츠 스페셜 에디션에는 48볼트 마일드 하이브리드 기술이 적용된 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재되며, 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m를 발휘한다.

750e xDrive M 스포츠 스페셜 에디션은 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진과 197마력 전기 모터가 결합해 합산 최고출력 489마력을 발휘한다. 정지상태에서 시속 100km까지 4.8초만에 가속하며, 1회 충전으로 최대 60km까지 전기모드로 주행할 수 있다.

740i xDrive M 스포츠 스페셜 에디션의 가격은 2억90만원이며, 1대만 한정 판매된다. 750e xDrive M 스포츠 스페셜 에디션도 1대만 한정 판매되며, 가격은 2억2900만원이다.

BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 스페셜 에디션.

BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 최고출력 313마력을 내는 BMW 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 197마력의 BMW 5세대 eDrive 전기모터가 조합됐다. 합산 최고출력 489마력, 합산 최대토크 71.4kg·m를 발휘하며, 정지상태에서 시속 100km까지 4.3초만에 가속한다. 또 1회 충전 시 전기모드로 62km를 주행할 수 있다. 가격은 1억4020만원이고, 단 3대만 한정 판매된다.

M3 컴페티션 M xDrive 스페셜 에디션은 최고 출력 530마력, 최대 토크 66. 3kg.m를 발휘하는 M 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진과 M 스텝트로닉 스포츠 자동 8단 변속기가 조합돼 강력하고 폭발적인 주행 성능을 선사한다. 정지상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 3.5초에 불과하다. 단 3대 한정 판매되며, 가격은 1억6150만원이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



