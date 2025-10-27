본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기교육청, 지방공무원 상담환경 전면 개편…11월7일까지 정기 상담

이영규기자

입력2025.10.27 10:15

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청이 지방공무원의 인사 고충을 해소하고 공정한 인사행정을 실현하기 위해 '상담환경'을 전면개편했다. 이어 이달 27일부터 다음 달 7일까지 '정기 인사상담'을 진행한다.


도교육청은 '공정한 인사, 열린 상담'을 실현하고, 접근성과 편의성을 높이기 위해 대면상담 기간을 기존 5일에서 8일로 늘리고, 남부·북부청사 외에도 성남, 화성·오산, 용인, 고양 등 4개 지역에 거점상담소를 추가 설치하는 등 상담환경을 전면 손질했다고 밝혔다.

경기도교육청 남부청사

경기도교육청 남부청사

AD
원본보기 아이콘

또 상담 인원의 효율적 관리를 위해 사전예약시스템을 도입했다. 도교육청은 해당 시스템을 통해 그동안 반복적으로 발생한 장시간 대기 문제를 획기적으로 개선했다. 인터넷 환경에서 누구나 쉽게 원하는 상담 날짜와 시간대를 선택할 수 있어 대기시간이 줄고 예약이 편리해졌다.


특히 상담자는 동 시간대 상담 인원 관리에 따라 적정 상담 시간 확보, 대규모 상담 인원의 효과적 관리가 가능해졌다. 또한 내담자에 대한 상담 준비가 수월해져 더욱 내실 있는 상담을 할 수 있게 됐다.


도교육청 관계자는 "앞으로도 지방공무원 누구나 편하게 상담에 참여할 수 있도록 상담 여건 개선과 수요자 중심의 인사 상담을 통해 공정하고 신뢰받는 인사문화를 이어가겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목 "삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

방탄소년단 RM, K팝 가수 최초 APEC CEO 서밋 기조연설

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

"中 아웃도어 스포츠 인구 4억…빙설산업 연 200조원 육박"

과자봉지를 총기로 오인한 AI탐지기, 학교에 경찰 출동

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 이 종목

새로운 이슈 보기