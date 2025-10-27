지자체 최초로 여행플랫폼 아고다 손잡은 부산시, 왜?

글로벌 OTA와 협력, 300만 관광객 겨냥



글로벌 마케팅·관광상품 공동 추진키로

부산시가 '아고다'와 손잡고 관광도시 부산과 외국인 관광객 300만 시대를 예고했다. 최근 15분도시 부산을 추구하기 위해 온라인 커뮤니티 플랫폼 당근마켓과 협약을 맺는 등 부산시가 인기 온라인 플랫폼을 향해 연이어 러브콜하고 있다.

부산시(시장 박형준)는 27일 오후 파라다이스호텔 부산에서 글로벌 온라인 여행 플랫폼 아고다(Agoda)와 관광 교류·협력을 위한 업무협약을 체결한다고 알렸다.

이 협약은 해외 관광객 유치와 지역 관광 활성화를 위해 글로벌 OTA(Online Travel Agency) 아고다와 전략적 협력 관계를 구축하기 위한 것으로, 박형준 시장과 앤드류 스미스 아고다 공급 부문 수석 부사장이 참석했다. 협약식은 같은 날 개막한 '제1회 글로벌도시관광서밋'과 연계해 열렸다.

부산시는 국내 지방자치단체 가운데 처음으로 아고다와 협약을 맺었다. 아고다는 600만개 숙소, 13만개 항공 노선, 30만개의 액티비티를 제공하는 글로벌 온라인 여행 플랫폼으로 국내에서도 이용률이 높은 서비스다.

이번 협약으로 양 기관은 아고다의 글로벌 플랫폼을 활용해 주요 해외 시장에서 부산 관광 통합 마케팅을 공동 추진한다. 관광객 선호와 시장 수요를 반영한 맞춤형 관광상품을 함께 기획·개발하기로 했다. 또 부산 관광 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화와 외국인 관광객 유치 확대를 위한 협력도 이어간다.

현재 부산은 관광 분야에서 역대 최고 수준의 성장세를 보이고 있다. 7월 누적 기준으로 역대 최단기간 외국인 관광객 200만명을 돌파한 데 이어 8월까지 235만명을 기록했다. 같은 기간 관광지출액은 6594억원으로 역대 최고치를 달성했고 올해 여름 부산 해수욕장 방문객은 2198만명으로 코로나19 이후 최대치를 경신했다. 컨슈머인사이트가 발표한 '2025 여름휴가 여행 만족도 조사'에서는 국내 1위를 차지했다.

앤드류 스미스 아고다 수석 부사장은 "26개국 39개 언어로 부산의 매력을 전 세계 여행객에 소개할 것"이라며 "이번 협력을 통해 부산이 세계적인 여행 트렌드를 주도하는 도시로 성장하길 기대한다"고 말했다.

박형준 시장은 "아고다와 협력해 부산의 숨겨진 문화와 관광자원을 전 세계 관광객이 손쉽게 접할 수 있도록 하겠다"며 "아고다의 글로벌 네트워크와 기술력, 부산의 관광 인프라와 콘텐츠를 결합해 글로벌 경쟁력을 한층 강화하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>