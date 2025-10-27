크렘린궁 "미·러 정상회담 지나친 지연 안된다는 공감대"

러 외무 "부다페스트 정상회담, 美에 달려"



크렘린궁이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담을 너무 오래 미루면 안 된다는 공감대를 형성하고 있다고 26일(현지시간) 밝혔다.

리아노보스티 통신과 로이터 통신 등에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 러시아 국영방송 기자 파벨 자루빈과 인터뷰에서 "불필요한 지연 없이 만나는 것이 좋겠다는 이해가 있다"고 말했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

페스코프 대변인은 "트럼프 대통령이 지금 정상회담을 개최하는 것이 의미 없다고 먼저 제안했고, 푸틴 대통령은 그 입장을 지지했다"고 설명했다.

그는 두 대통령이 헝가리 부다페스트에서 정상회담 하기로 합의했다가 연기한 것과 관련해서는 "구체적인 날짜가 제안된 적이 없다"며 이를 '취소'로 표현하는 것은 잘못됐다고 주장했다. 다만 앞서 22일 트럼프 대통령은 "푸틴 대통령과의 회담을 취소했다. 적절치 않다고 느껴졌기 때문"이라고 발언한 바 있다.

페스코프 대변인은 "두 정상이 단순히 만남을 위해 만날 수는 없다. 시간 낭비일 수 있으며 두 사람 모두 그 점을 잘 알고 있다"면서 두 대통령이 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관과 마코 루비오 미국 국무부 장관에게 정상회담을 위한 기반 작업을 지시했다고 설명했다.

페스코프 대변인은 미국이 러시아 석유 대기업 루코일과 로스네프트에 제재를 가한 것에 대해서는 "비우호적인 조치"라고 지적했다. 그러면서도 "트럼프 대통령이 여러 뉘앙스를 담아 발언했지만, 우리는 여전히 자국의 이익에 초점을 맞춰야 한다"며 "우리의 이익은 미국을 포함한 모든 나라와 좋은 관계를 구축하는 데 있다"고 말했다.

라브로프 장관은 이날 러시아 외무부 홈페이지에 공개된 헝가리 유튜브 채널 '울트라항'과의 인터뷰에서 지난 20일 루비오 장관과 전화하며 알래스카 정상회담 후속 조치에 대해 논의했지만 새로운 만남에 대해서는 언급하지 않았다고 밝혔다.

부다페스트 정상회담이 조만간 개최될지 여부에 대해서는 회담은 미국이 제안했고 러시아는 초대를 받아들인 것이라며 "모든 것은 제안자에게 달려 있다"고 말했다.

라브로프 장관은 우크라이나와의 협상 조건에 현재 우크라이나가 통제하는 돈바스(도네츠크와 루한스크), 자포리자, 헤르손 영토 문제에 관한 유연성이 포함되느냐는 질문에는 "언급된 영토는 역사적으로 러시아 영토"라고 답했다. 그는 "중요한 것은 영토 자체가 아니라 그 안에 사는 사람들"이라며 해당 영토 주민들이 투표를 통해 러시아 편입을 결정했다고 주장했다. 러시아는 2022년 주민투표를 거쳐 돈바스 등 점령지를 자국 영토로 편입했으나 국제사회에서 인정받지 못하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



