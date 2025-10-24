본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

[2025국감]'JMS 연관 논란' 카이스트 총장 "이상한 점 알고 연락 끊어"

황서율기자

입력2025.10.24 16:59

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 과방위 국정감사서 이해민 의원 질의
이광형 총장 "JMS가 포섭하려했지만 거절"

국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이광형 카이스트(KAIST) 총장이 기독교복음선교회(JMS)와 연관이 있는 것이 아니냐는 의혹이 제기되자 이 총장은 관련성을 부인했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

24일 대전 한국전자통신연구원(ETRI)에서 열린 과방위 국정감사에서 이해민 조국혁신당 의원이 JMS 모임에 참석한 이 총장의 사진들을 공개하며 JMS 연관 의혹을 제기하자 이 총장은 "강연 후 청중들이 감명 깊다며 사진을 찍자고 해서 찍은 사진"이라며 "이후엔 모르는 사람하고 사진을 찍어도 조심해야겠다고 생각을 하게 됐다"고 해명했다.

이 의원은 사진을 공개하면서 JMS 활동가인 김도형 교수에게 설명을 요청했다. 김 교수는 이 총장의 옆에서 사진 촬영을 한 인물들을 설명하며 JMS 소속 인물들이 맞다는 취지로 전했다.


더불어민주당 소속 최민희 과방위원장이 'JMS와 개인적인 친분이 있는 것은 아니라고 주장하는 것이냐'고 묻자 "처음엔 몰랐고, 저분들이 금산 (JMS 수련원)에 가자고 할 때도 누구에게 가는지 몰랐다"며 "가서 보고 난 후 이상한 것을 알게 되고 그다음부터 연락을 끊었다"고 했다. 그는 "그분들(JMS)이 저를 포섭하려고 시도하다가 제가 거절했던 사례에 해당한다"고 부연했다.


이 의원은 "과학기술계 리더로서의 책임, 조직운영자로서의 리더십, 국가기관 대표로서의 리더십 모두에서 큰 신뢰를 잃었다고 생각한다"며 "카이스트에 필요한 건 교수님의 별명인 '괴짜 과학자'의 실험정신이 아닌 구성원들이 신뢰할 수 있는 책임 있는 리더십이라고 생각한다"고 지적했다. 이 의원이 사퇴 의사를 묻자 이 총장은 "여기서 말씀드릴 순 없을 것 같다"고 답했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만 "세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기