[2025국감]'JMS 연관 논란' 카이스트 총장 "이상한 점 알고 연락 끊어"

국회 과방위 국정감사서 이해민 의원 질의

이광형 총장 "JMS가 포섭하려했지만 거절"

국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이광형 카이스트(KAIST) 총장이 기독교복음선교회(JMS)와 연관이 있는 것이 아니냐는 의혹이 제기되자 이 총장은 관련성을 부인했다.

24일 대전 한국전자통신연구원(ETRI)에서 열린 과방위 국정감사에서 이해민 조국혁신당 의원이 JMS 모임에 참석한 이 총장의 사진들을 공개하며 JMS 연관 의혹을 제기하자 이 총장은 "강연 후 청중들이 감명 깊다며 사진을 찍자고 해서 찍은 사진"이라며 "이후엔 모르는 사람하고 사진을 찍어도 조심해야겠다고 생각을 하게 됐다"고 해명했다.

이 의원은 사진을 공개하면서 JMS 활동가인 김도형 교수에게 설명을 요청했다. 김 교수는 이 총장의 옆에서 사진 촬영을 한 인물들을 설명하며 JMS 소속 인물들이 맞다는 취지로 전했다.

더불어민주당 소속 최민희 과방위원장이 'JMS와 개인적인 친분이 있는 것은 아니라고 주장하는 것이냐'고 묻자 "처음엔 몰랐고, 저분들이 금산 (JMS 수련원)에 가자고 할 때도 누구에게 가는지 몰랐다"며 "가서 보고 난 후 이상한 것을 알게 되고 그다음부터 연락을 끊었다"고 했다. 그는 "그분들(JMS)이 저를 포섭하려고 시도하다가 제가 거절했던 사례에 해당한다"고 부연했다.

이 의원은 "과학기술계 리더로서의 책임, 조직운영자로서의 리더십, 국가기관 대표로서의 리더십 모두에서 큰 신뢰를 잃었다고 생각한다"며 "카이스트에 필요한 건 교수님의 별명인 '괴짜 과학자'의 실험정신이 아닌 구성원들이 신뢰할 수 있는 책임 있는 리더십이라고 생각한다"고 지적했다. 이 의원이 사퇴 의사를 묻자 이 총장은 "여기서 말씀드릴 순 없을 것 같다"고 답했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>