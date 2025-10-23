본문 바로가기
반수, 재수, 삼수 아무나 못한다… N수생 23% "월소득 800만원 이상 가정"

윤슬기기자

입력2025.10.23 15:46

N수생 23%, 고소득층 가정 자녀
"사교육비 90% 부모 부담" 74.6%

강남구 대치동 학원가 모습. 기사 본문과 무관.

강남구 대치동 학원가 모습. 기사 본문과 무관.

지난해 대학에 입학한 N수생(졸업생 이상 수험생) 4명 중 1명은 월평균 가구소득이 800만원 이상인 것으로 나타났다.


23일 국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원실이 교육부로부터 제출받은 'N수생 사교육비 조사 모델 개발 용역' 결과 보고서를 보면 조사된 N수생 중 가장 다수인 가구 소득 집단은 월평균 800만원 이상인 집단인 것으로 집계됐다. 이 보고서는 17개 일반대의 2024학년도 신입생 1753명을 대상으로 조사했다.

월평균 가구 소득이 800만원 이상인 집단은 23.4%였다. 이어 월평균 가구 소득이 ▲500만원 이상 600만원 미만 8.6% ▲300만원 이상~400만원 미만 7.6% ▲ 400만원 이상~500만원 미만 7.1%로 집계됐다. 가구 소득을 잘 모르겠다는 응답은 35.3%다.


연구진은 "우리나라 임금근로자의 월평균 임금(명목)이 2024년 기준 364만원인 점을 고려하면 N수를 선택하는 학생들의 가구소득이 상당히 높은 수준임을 알 수 있다"고 밝혔다.


N수생의 사교육비 지출과 관련해 '보호자가 사교육비의 90% 이상을 부담했다'는 응답은 74.6%에 달했다. 반면 본인이 부담했다는 응답자의 경우 '10% 미만으로 부담했다'는 의견이 78.5%로 나타났다. 보호자의 경제력이 N수생의 사교육 여부를 결정짓는 주요 요인으로 작용한 셈이다.

사교육비 부담 인식에 대해선 약 46%가 사교육 부담이 큰 편이라고 인식하고 있었다. '부담이 큰 편이었다'고 응답한 비율은 32.3%였고, '부담이 매우 컸다'고 답한 비율은 13.7%였다. '보통이었다'고 답한 비율은 32.9%다.


N수생들이 가장 많이 경험한 사교육 유형으로는 인터넷 강의가 꼽혔다. EBS를 제외한 인터넷 강의를 이용한 N수생은 70.5%였고, 대입 종합반 학원은 35.6%, 단과 학원은 34.1%였다.


N수 끝에 지난해 대학에 입학했지만, 희망했던 대학과 전공에 진학하지 못했다는 학생의 비율이 높았다. 희망 대학에 입학하지 못했다는 응답자는 68.1%, 희망했던 전공이 아니라는 학생은 47.9%였다.


김 의원은 "N수생 증가세가 두드러지지만 현황이나 사교육 등 실태 파악은 사실상 부재하다"며 "조사 대상과 방법부터 난관이겠지만 N수생 사교육비의 유형 및 규모, 정부 교육정책의 영향력, N수생 증가를 어떻게 봐야 할지 등을 살펴보기 위해 꾸준히 추진해야 할 것"이라고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

