고양시, 대한민국 전시산업의 새 지평 열 '킨텍스 제3전시장' 착공식

총 6만2000㎡ 규모

AI 기반 스마트 전시장

글로벌 마이스 거점 도약

경기 고양특례시(시장 이동환)는 국내 최대 규모의 전시시설 확장을 알리는 '킨텍스 제3전시장 착공식'이 23일 개최됐다.

김동연 경기도지사와 이동환 고양특례시장 등 참석자들이 23일 국내 최대 규모의 전시시설 확장을 알리는'킨텍스 제3전시장 착공식'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이날 행사에는 박종원 산업통상부 통상차관보, 김동연 경기도지사, 이동환 고양특례시장, 이희상 코트라 부사장, 김성회·이기헌 국회의원, 이재율 킨텍스 대표 말레이시아·인도 주한대사관 관계자 등 주요 인사와 전시산업 관계자 등 500여 명이 참석해 대한민국 전시산업의 새로운 도약을 함께 축하했다.

착공식은 '세계로 향하는 글로벌 마이스로드, 킨텍스'라는 주제로 진행됐으며, 기념영상 상영과 주요 인사 축사에 이어, 상징적인 착공 퍼포먼스로 힘찬 출발을 알렸다.

킨텍스 제3전시장 건립사업은 총사업비 6726억원을 투입해 2028년 준공을 목표로 추진된다. 완공 시 킨텍스는 기존 제1·2전시장과 합쳐 총 17만㎡ 규모의 국내 최대 전시공간을 확보하게 된다.

이는 미국 CES나 독일 IFA와 같은 대형 국제행사 유치가 가능한 수준으로 평가되며 킨텍스의 글로벌 마이스 산업의 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다.

이동환 고양특례시장은 "제3전시장 착공은 단순한 시설 확장이 아니라 대한민국 전시산업이 세계 무대에서 경쟁력을 확보하기 위한 초석을 다지는 일"이라며 "성공적인 사업 완료를 통해 킨텍스와 고양시가 대한민국 마이스 산업의 새로운 도약을 이끄는 거점으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

한편, 이번에 본격적인 첫 삽을 뜨게 된 킨텍스 제3전시장은 2개의 전시장으로 조성되며 총 6개의 홀과 회의실을 복합 배치한 구조로 총 6만 2천㎡ 규모다. 전시장은 기둥이 없는 단층 대형 무주공간으로 산업재 등 부피가 큰 전시물 설치가 용이하다. 또 AI 기반 에너지 관리시스템과 IoT 기술을 활용한 설계·공사관리 시스템을 도입해 운영 효율성과 친환경성을 동시에 강화한 스마트 AI 전시장으로 구축될 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



