분당서울대병원, 美 LA 들어서는 '한국형 건강검진센터' 운영지원 자문

분당서울대병원 진료 연계 시스템 개발 방침

분당서울대병원은 미국 SL건강검진센터(SL Preventive Medical Center)와 LA 한국형 건강검진센터 운영지원 자문 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

22일 경기 성남시 분당서울대병원 대회의실에서 열린 운영지원 컨설팅 계약 체결식에서 주요 관계자들이 단체사진을 촬영하고 있다. 분당서울대병원 AD 원본보기 아이콘

이는 지난해 4월 SL재단과 체결한 설립 자문 계약의 후속 계약이다. 분당서울대병원은 SL재단이 LA에 개원하는 건강검진센터의 ▲개원 준비 ▲센터 운영 ▲진료 연계 ▲직원 교육 ▲건강검진 프로그램 개발 등에 대한 전방위적 자문을 제공하게 된다.

22일 경기 성남시 분당서울대병원 대회의실에서 열린 계약식에는 김영태 서울대병원장, 송정한 분당서울대병원장과 SL건강검진센터 박도원 회장, 정상교 대표 등 양측 관계자 20여명이 참석했다.

병원 측은 한국형 검진 시스템의 장점을 살려 암·뇌졸중·심장병 등 중증 질환을 조기에 통합적으로 진단할 수 있는 검진 프로그램을 개발하고, 환자가 한국에서의 치료를 희망할 시 분당서울대병원으로 연계하는 시스템을 구축한다는 구상이다.

김 병원장은 "서울대학교병원 그룹이 LA건강검진센터의 설립과 운영에 지속적으로 함께하게 되어 영광"이라며 "단순한 자문 협력을 넘어 양 기관이 지닌 철학과 비전이 녹아든 건강검진센터를 개원할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 했다.

송 병원장은 "LA건강검진센터가 미국에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 경험과 역량을 공유할 것"이라며 "합리적인 비용으로 수준 높은 검진을 제공하는 한국형 건강검진을 통해 한국 의료의 우수성을 널리 알리도록 노력하겠다"고 말했다.

박 회장은 "서울대병원 그룹의 전문성과 경험을 바탕으로 LA건강검진센터가 지역사회에서 신뢰받는 의료기관으로 자리매김할 것이라 확신한다"며 "이번 계약을 통해 한인 동포뿐만 아니라 미국 시민들에게도 수준 높은 의료 서비스를 제공할 수 있게 돼 기쁘다"고 했다.

한편 LA 한국형 건강검진센터는 SL재단에서 소유한 미국 로스앤젤레스의 '로고스 타워' 1·2층에 4000㎡(약 1200평) 규모로 설립될 예정이다. 미국 현지에 처음으로 들어서는 대규모 한국형 원스톱 건강검진센터로, 내년 10월 개원을 목표로 리모델링을 진행하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>