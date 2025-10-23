본문 바로가기
BHSN, 중기부 '스케일업 팁스' 선정

최호경기자

입력2025.10.23 09:16

숏뉴스
3년간 최대 12억 지원

BHSN(비에이치에스엔)은 중소벤처기업부가 주관하는 스케일업 팁스 프로그램에 선정됐다고 23일 밝혔다.


스케일업 팁스는 민간 투자와 정부 연구·개발(R&D) 자금을 연계해 기술 경쟁력을 갖춘 유망 스타트업을 육성하는 프로그램이다.

BHSN은 중소벤처기업부가 주관하는 스케일업 팁스 프로그램에 선정됐다고 23일 밝혔다. BHSN

BHSN은 이 프로그램에 선정되면서 향후 3년간 최대 12억 원의 R&D 자금을 지원받게 됐다. 이를 통해 자체 개발한 대규모언어모델(LLM) 앨리비 아스트로의 멀티모달 기능을 강화해 법률 및 정책 문서에 포함된 도표·도식 등 복잡한 시각 정보를 정밀 분석할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.

또한 '앨리비 비즈니스 에이전트'에 멀티 에이전트(A2A) 기술을 도입하며 능동적으로 사고·연계하는 종합형 에이전트로 고도화할 방침이다.


임정근 BHSN 대표는 "리걸AI의 기술 고도화와 능동형 에이전트 개발을 통해 기업의 반복 업무를 자동화하고, 이를 바탕으로 일본·베트남 등 아시아 중심의 글로벌 시장 진출을 확장해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
