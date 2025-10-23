셧다운 22일…CPI 등 데이터 왜곡 장기화 우려[클릭 e종목]

셧다운으로 美통계당국 CPI 데이터 수집 차질

6개월 간격 수집 데이터 왜곡 장기화 가능성

"연준, 관찰 아닌 추정으로 물가 파악 부담"

미국 연방정부의 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지)이 3주 차에 들어서면서 주요 경제지표인 소비자물가지수(CPI)의 데이터 품질 저하 가능성이 불거지고 있다. 왜곡된 데이터가 장기간 이어질 수 있어 연방준비제도(Fed)의 정책 결정에도 영향을 미칠 것이라는 분석이다.

23일 하나증권은 늦어지는 CPI 발표에 대해 이같이 우려했다. 오는 24일 발표될 9월 CPI는 이달 연방공개시장위원회(FOMC)의 정책금리 인하 결정에 큰 걸림돌이 되진 않겠지만, 다음 달 13일로 예정된 10월 CPI 데이터 품질 저하 가능성이 문제가 될 수 있다고 우려했다. 셧다운으로 인해 CPI 데이터 수집에 직접적인 차질이 빚어지고 있기 때문이다.

셧다운 장기화에 美CPI 데이터 수집 차질

CPI 데이터는 노동통계국(BLS) 직원의 방문 및 전화(60%)와 대체 데이터(40%)를 통해 수집된다. 허성우 하나증권 연구원은 "문제는 CPI에서 가장 큰 비중을 차지하는 주거비 데이터가 심각한 오류가 발생하고, 그 오류가 내년 상반기까지 지속될 가능성이 있다는 점"이라고 우려했다.

주거비 데이터의 경우 자가 거주 주택을 제외한 임대 단위만을 표본으로 사용한다. 노동통계국은 전국 임대료 표본을 6개 패널로 나눠 4월/10월, 5월/11월 등 6개월 주기 순환 표본 방식으로 데이터를 수집한다. 응답의 질 확보와 순수한 물가 변동을 포착하기 위해서다.

집주인과 세입자에게 매달 임대료를 물어보면 응답을 거부하는 비율이 높아져 데이터 품질이 떨어질 수 있다. 6개월 간격으로 조사하면, 상대적으로 응답의 질을 높일 수 있다. 또한 시장 변동에 따른 오차가 아닌 순수한 물가 변동도 정확히 파악할 수 있다.

10월에 조사가 필요한 주거비 표본은 지난 4월 마지막으로 조사한 패널이다. 셧다운으로 이번 10월 표본 데이터 수집이 부분적으로 이뤄졌을 가능성이 크다. 노동통계국은 주거비 변동률을 산출할 때 단지 이번 달 조사 패널뿐만 아니라 6개 패널 정보를 모두 종합해 평균 주거비 변동률을 계산한다.

10월 측정 패널 데이터에 오류가 있다면, 내년 4월까지 왜곡된 데이터가 주거비 데이터에 남아있게 되는 셈이다. 결국 데이터가 완전히 정상화되는 시점은 내년 5월로 추정된다. 셧다운이 11월까지 이어질 경우 주거비 데이터 왜곡 현상은 더 심화할 것으로 보인다.

6개월·격월 단위로 수치 조사…왜곡 장기화 가능성

나아가 주거비 외에도 다른 데이터 품질도 저하될 수 있다. 항공료, 호텔 같은 일부 CPI 품목은 격월로 데이터를 수집한다. 뉴욕과 로스앤젤레스, 시카고를 제외한 나머지 20개 주요 대도시에는 CPI 데이터를 격월로 수집한다. 수집이 한번 누락되면 왜곡된 데이터가 장기간 사용돼 오차를 키운다.

하나증권은 데이터 수집 차질 여파는 내년 상반기까지 지속될 것으로 전망했다. 연준은 인플레이션 동향을 정확히 파악하지 못하는 '블라인드 스팟'에 놓이고, CPI 데이터 구조적 품질 저하가 결합되면서 연준은 관찰된 물가 대신 추정된 물가에 기반해 정책을 결정해야 하는 딜레마에 빠졌다.

다만 통화정책 위험 균형은 CPI와 같은 지표의 일시적 혼란을 넘어 실물경제 둔화 신호 쪽으로 기울고 있다. 허 연구원은 "노동시장의 점진적 둔화와 더불어 취약계층 중심 소비 위축은 연준이 간과할 수 없는 부분"이라며 "데이터 불확실성 극대화 상황 속에서도 연준은 실물 경제 하방 위험을 선제적으로 관리하기 위해 금리 인하를 단행할 명분은 충분하다"고 분석했다.





이민우 기자



