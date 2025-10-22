본문 바로가기
BTS 정국 자택침입 시도한 中여성 재판 면해…기소유예

변선진기자

입력2025.10.22 17:54

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 자택에 침입을 시도한 중국인 여성이 재판을 면하게 됐다.

서울서부지검은 주거침입 미수 혐의를 받는 30대 중국인 여성 A씨에 대해 지난달 10일 기소유예 처분을 내렸다고 22일 밝혔다. 기소유예는 피의사실은 인정되지만, 검사가 범행 경위와 결과 등을 고려해 재판에 넘기지 않기로 하는 결정이다.


검찰은 A씨의 범행이 미수에 그쳤고, 본국으로 출국해 재범 위험성이 높지 않은 점을 고려한 것으로 알려졌다.

A씨는 정국이 제대한 지난 6월11일 오후 11시20분께 서울 용산구에 있는 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 번 누른 혐의를 받는다. 당시 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범 체포했다. 경찰은 지난 8월27일 A씨를 불구속 송치했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
