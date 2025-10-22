김진태 지사 "8세까지 1억 지원"…출산율 전국 4위 비결은 '안전한 출산 인프라'

강원도, 안전한출산인프라사업단 10주년 기념식

도내 임산부의 안전한 출산환경 조성에 기여

고위험 산모 전용 앱 개발…출산율 전국 평균 상회

안심스테이 '품안애' 확대로 안전한 출산 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 22일 춘천 스카이컨벤션에서 '강원 임산부와 함께한 10년의 동행'을 주제로 안전한출산인프라구축사업단 10주년 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 22일 춘천 스카이컨벤션에서 '강원 임산부와 함께한 10년의 동행'을 주제로 안전한출산인프라구축사업단 10주년 기념행사를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

행사는 지난 10년간 강원도의 출산 인프라 확충과 모자보건 향상 성과를 돌아보고 앞으로의 발전방향을 모색하기 위해 마련되었으며, 김진태 강원특별자치도지사를 비롯해 도 관계자, 보건소 및 의료기관 종사자, 임산부와 가족 등 250여 명이 참석했다.

특히, 임신과 출산의 순간을 담은 사진·편지 공모전 시상식이 함께 열려 임산부와 가족의 따뜻한 사연이 소개되며 큰 감동을 주었다. 또 모자보건향상에 기여한 이들을 대상으로 유공자 표창도 진행됐다.

도는 2014년부터 전국 최초로 안전한 출산 인프라 구축사업을 추진하며 분만 취약지역의 의료 접근성 향상, 응급 산모 이송체계 구축, 임신·출산 정보 제공 및 심리지원 프로그램 운영 등 다양한 정책을 이어 왔다.

특히 전국 최초로 개소한 응급산모 안심스테이 '품안애'는 분만 취약지역 임산부가 분만 6주 전부터 출산 후 3일까지 머물며 안심하고 출산을 준비할 수 있는 공간으로 2022년에는 기존 1가구에서 6가구 규모로 확대 개소했다. 지금까지 111명의 임산부가 '품안애'를 이용해 안전한 출산을 경험했다.

김진태 강원특별자치도지사가 22일 춘천 스카이컨벤션에서 '강원 임산부와 함께한 10년의 동행'을 주제로 안전한출산인프라구축사업단 10주년 기념행사를 개최하고 있다. 강원도 제공 원본보기 아이콘

김진태 강원특별자치도지사는 "출산 인프라 확충 등의 노력으로 강원도 합계출산율은 전국 4위, 0.89명으로 전국 평균 0.75명보다 높다"고 전했다.

이어 "이외에도 아이가 태어나 8살까지 도에서 지원하는 금액이 강원도 육아기본수당을 포함해 1억원이 넘는다"며 "앞으로 아이들이 성장한 후 일자리를 얻기 위해 서울로 가지 않도록 다양한 기회가 있는 강원특별자치도를 만들어 가겠다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



