부산시가 당근마켓 찾아간 까닭은… '따뜻한 공동체 15분도시' 협약

성희엽 부시장 "당신 근처 플랫폼 손잡아 커뮤니티 강화"

부산시가 당근마켓을 찾아간 까닭은?

부산시(시장 박형준)는 22일 오후 2시 10분 서울 서초구 당근마켓 본사에서 ㈜당근마켓(대표이사 황도연)과 '따뜻한 공동체 기반 15분도시 구현을 위한 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

이날 협약식에 성희엽 부산시 미래혁신부시장과 황도연 당근마켓 대표이사가 참석했다.

이날 협약은 따뜻한 공동체 구현을 목표로 한 '15분도시 부산' 정책과 당신 근처 생활·커뮤니티 플랫폼인 '당근마켓'의 지향점이 맞닿아 추진됐다.

성희엽 부산시 미래혁신부시장(오른쪽)과 황도연 당근마켓 대표이사가 협약서를 보이고 있다. AD 원본보기 아이콘

협약을 통해 양 기관은 ▲민관협력 추진체계 구축 ▲15분도시 구현을 위한 공동 프로그램 운영 ▲동네 커뮤니티 활성화를 위한 정보 교류 등 다양한 협력사업을 추진할 계획이다.

부산시는 지역 행정과 공공 자원을 활용해 공동체 프로그램을 지속 운영하며 따뜻한 공동체 기반의 15분도시를 실현할 예정이다. 당근마켓은 커뮤니티와 모임 기능을 중심으로 주민 간 교류를 촉진하는 서비스를 기획·제공한다.

시는 이번 협약으로 15분도시 정책이 한층 구체화할 것으로 내다본다. 특히 누적 가입자 4300만명, 월간 활성 이용자 2000만명 이상을 보유한 대형 플랫폼과의 협력으로 시민이 체감할 수 있는 정책이 추진될 것으로 기대된다.

부산시는 2021년 국내 최초로 15분도시 정책을 도입했으며 2025년 5월 경제협력개발기구(OECD)에서 지역소멸 대응 정책 모범사례로 소개됐다. 지난 9월 프랑스 파리에서 열린 '지속가능한 근접성을 향하여' 국제회의에서도 대표도시 우수사례로 발표되는 등 국제적 주목을 받고 있다.

성희엽 부산시 미래혁신부시장은 "이번 협약을 통해 세계적으로 인정받는 15분도시 부산이 한 단계 더 도약할 계기가 될 것"이라며 "당근마켓과 협력을 바탕으로 동네 커뮤니티 단위의 다양한 프로그램을 확산해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



