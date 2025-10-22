본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

KB국민은행, DC 퇴직연금 적립금 15조원 돌파…금융권 1위

부애리기자

입력2025.10.22 16:22

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
KB국민은행 신관 전경. KB국민은행 제공

KB국민은행 신관 전경. KB국민은행 제공

AD
원본보기 아이콘

KB국민은행이 퇴직연금사업자 중 최초로 확정기여형(DC형) 적립금 15조원을 달성해 금융권 1위를 유지했다.


22일 KB국민은행에 따르면 퇴직연금 운용 수익률은 3분기 말 기준 1년 원리금 비보장형 수익률 15.38%(5년 수익률 연평균 6.33%)를 기록했다.

KB국민은행은 타깃데이터펀드(Target Date Fund·TDF) 중심의 장기 안정적 수익률 추구 전략이 통했다고 설명했다. 특히 단기성과 중심의 상장지수펀드(ETF) 상품보다 중·장기 운용에 적합한 변동성 관리와 안정성을 중시한 전략이 유효했다고 덧붙였다.


KB국민은행 관계자는 "일관된 퇴직연금 투자철학이 고객 만족을 이끌어낸 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 지속적인 고객 중심의 자세로 국민의 든든한 노후 동반자로 자리매김하겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기