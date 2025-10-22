KB국민은행, DC 퇴직연금 적립금 15조원 돌파…금융권 1위

KB국민은행 신관 전경. KB국민은행 제공 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행이 퇴직연금사업자 중 최초로 확정기여형(DC형) 적립금 15조원을 달성해 금융권 1위를 유지했다.

22일 KB국민은행에 따르면 퇴직연금 운용 수익률은 3분기 말 기준 1년 원리금 비보장형 수익률 15.38%(5년 수익률 연평균 6.33%)를 기록했다.

KB국민은행은 타깃데이터펀드(Target Date Fund·TDF) 중심의 장기 안정적 수익률 추구 전략이 통했다고 설명했다. 특히 단기성과 중심의 상장지수펀드(ETF) 상품보다 중·장기 운용에 적합한 변동성 관리와 안정성을 중시한 전략이 유효했다고 덧붙였다.

KB국민은행 관계자는 "일관된 퇴직연금 투자철학이 고객 만족을 이끌어낸 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 지속적인 고객 중심의 자세로 국민의 든든한 노후 동반자로 자리매김하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>